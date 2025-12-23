НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Попавший в список травмированных игрок «Локомотива» обратился к болельщикам

Попавший в список травмированных игрок «Локомотива» обратился к болельщикам

Егор Сурин не выйдет на лед в ближайшем матче

536
Егор Сурин попал в список травмированных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Егор Сурин попал в список травмированных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин, который играет под 70-м номером, попал в список травмированных накануне матча с ХК «Адмирал» (6+) из Владивостока. Согласно данным сайта КХЛ на 23 декабря, «на больничном» вместе с Егором также находится Андрей Сергеев.

Сам Егор вышел на связь вечером 22 декабря. Он заверил болельщиков, что вскоре вернется в игру.

«Ребят, все хорошо. Позже покажу, где болит. Не успеете соскучиться», — написал он в своем Tg-канале.

Егор Сурин выходил на лед в субботнем матче против омского «Авангарда». По итогам игры он сохранил третью позицию по показателю полезности. Встреча же завершилась проигрышем ярославцев со счетом 0:3.

В самом клубе ранее сообщали, что Андрей Сергеев приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, защитник получил травму в октябре в матче со СКА. Тогда капитан СКА Сергей Плотников толкнул Сергеева в борт, защитник ударился головой, а затем упал. До конца игры он уже не возвращался на лед, его увезли в больницу.

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации Плотникова на две игры и наложил денежный штраф. В «Локомотиве» сообщали, что на восстановление Сергеева уйдет несколько месяцев.

Напомним, 23 декабря «железнодорожники» сыграют против «Адмирала» на домашней арене в Ярославле (6+). На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив Хоккей Травма
Комментарии
2
Гость
1 час
Травма нижней части тела? Интересно, что показать собирается?))
Гость
1 час
Вообще не интересно.
Читать все комментарии
Гость
