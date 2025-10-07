Капитана СКА дисквалифицировали после жесткого толчка защитника «Локомотива». Заявление КХЛ

Защитник «Локомотива» получил травму во время матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Капитан СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча после толчка на борт во время игры с «Локомотивом». Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет, сообщили в КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении лиги.

Согласно регламенту, Плотникову назначили штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, во время игры 6 октября нападающий СКА впечатал в борт защитника «Локомотива» Андрея Сергеева. Последний ударился головой, а затем упал. Со льда его уносили под руки. После столкновения оба хоккеиста в игру не вернулись: Сергеева забрали на обследование, а Плотников был удален.

На следующий день «Локомотив» внес Сергеева в список травмированных. Главный тренер железнодорожников Боб Хартли оценил травму как серьезную.