НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 755мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,41
EUR 94,70
Запрет на съемку БПЛА
Обзор популярного ТЦ
Лучшая бургерная Ярославля
Сэкономить время и нервы на врачах
Ярославна на «Мужском/Женском»
Открыли Комсомольский мост
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Сделают пешеходный центр
Афиша на октябрь
Спорт Хоккейный сезон 25/26 В «Локомотиве» сделали заявление из-за травмы защитника

В «Локомотиве» сделали заявление из-за травмы защитника

Восстановление игрока займет несколько месяцев

651
Защитник Андрей Сергеев не выйдет на лед до конца сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗащитник Андрей Сергеев не выйдет на лед до конца сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник Андрей Сергеев не выйдет на лед до конца сезона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник ХК «Локомотив» Андрей Сергеев не выйдет на лед до конца сезона. Такое заявление сделали в клубе 9 октября.

«Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона. В матче против СКА, после силового приема, защитник получил повреждение. Восстановление Андрея займёт несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», — указали в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, на матче 6 октября капитан СКА Сергей Плотников применил жесткий прием — толчок в борт. Из-за этого Сергеев ударился головой, а затем упал. До конца игры он уже не возвращался на лед. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли говорил, что игрока после матча увезли в больницу.

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации Плотникова на две игры, а также наложил денежный штраф.

После травмы Сергеева клуб вызвал из пермского фарм-клуба «Молот» защитника Андрея Малявина. Как уточнили 76.RU в клубе, молодой игрок уже тренируется с командой.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Хоккей Травма
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
30 минут
Здоровья!
Гость
17 минут
По всему травма позвоночника,а там восстановление долгое,вплоть до свертывания карьеры
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление