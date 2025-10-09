В «Локомотиве» сделали заявление из-за травмы защитника

Защитник Андрей Сергеев не выйдет на лед до конца сезона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник ХК «Локомотив» Андрей Сергеев не выйдет на лед до конца сезона. Такое заявление сделали в клубе 9 октября.

«Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона. В матче против СКА, после силового приема, защитник получил повреждение. Восстановление Андрея займёт несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», — указали в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, на матче 6 октября капитан СКА Сергей Плотников применил жесткий прием — толчок в борт. Из-за этого Сергеев ударился головой, а затем упал. До конца игры он уже не возвращался на лед. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли говорил, что игрока после матча увезли в больницу.

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации Плотникова на две игры, а также наложил денежный штраф.