«Была тяжелая неделя»: тренер «Локомотива» объяснил причину поражения в матче против «Авангарда»

Ярославский «Локомотив» в матче 20 декабря уступил победу омскому «Авангарду» со счетом 0:3. Тренер железнодорожников Боб Хартли объяснил причину поражения.
«С нашей стороны было огромное желание (победить), но соперник воспользовался теми ошибками, которые мы допустили», — прокомментировал матч тренер «Локомотива».
Тем не менее, Боб Хартли с гордостью считает, что железнодорожники отыграли хорошую игру. Тренер отметил сочетание мастерства и скорости ребят.
«Была тяжелая неделя, хотелось закончить ее победой, но сегодня „Авангард“ был чуть лучше нас», — объяснил Боб Хартли.
Следующую домашнюю серию «Локомотив» сыграет 23 декабря с владивостокским «Адмиралом».
Кстати, 18 декабря «Локомотив» обыграл команду своего бывшего наставника — ЦСКА. Также Боб Хартли прокомментировал игру новичка железнодорожников 19-летнего Вадима Дудорова.