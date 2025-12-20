НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

ю-з.

 749мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Боб Хартли объяснил проигрыш «Локомотива»
«Умные решения»
Прогноз погоды на неделю
Купить жилье без обмана
Ярославский вуз попал в рейтинг БРИКС
Аэропорт под Ярославлем закрывали для полетов
Что проверить при покупке икры
Афиша на выходные
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Была тяжелая неделя»: тренер «Локомотива» объяснил причину поражения в матче против «Авангарда»

«Была тяжелая неделя»: тренер «Локомотива» объяснил причину поражения в матче против «Авангарда»

Публикуем комментарий Боба Хартли

446
Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» в матче 20 декабря уступил победу омскому «Авангарду» со счетом 0:3. Тренер железнодорожников Боб Хартли объяснил причину поражения.

«С нашей стороны было огромное желание (победить), но соперник воспользовался теми ошибками, которые мы допустили», — прокомментировал матч тренер «Локомотива».

Тем не менее, Боб Хартли с гордостью считает, что железнодорожники отыграли хорошую игру. Тренер отметил сочетание мастерства и скорости ребят.

«Была тяжелая неделя, хотелось закончить ее победой, но сегодня „Авангард“ был чуть лучше нас», — объяснил Боб Хартли.

Следующую домашнюю серию «Локомотив» сыграет 23 декабря с владивостокским «Адмиралом».

Кстати, 18 декабря «Локомотив» обыграл команду своего бывшего наставника — ЦСКА. Также Боб Хартли прокомментировал игру новичка железнодорожников 19-летнего Вадима Дудорова.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Локомотив Боб Хартли
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
В этом сезоне Авангард реально сильнее Локомотива... Поэтому смиритесь с этим и выигрывайте у тех кто вам по силам. Скоро может и ЦСКА будет не по силам...
Гость
1 час
как может быть "хорошая игра" при пригрыше 0-3?!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем