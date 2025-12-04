Куда пропал Шалунов? В «Локомотиве» рассказали, почему нападающий не вышел на лед

В четверг, 4 декабря, ХК «Локомотив» играет против ХК «Амур». Матч начался в Хабаровске в 12:15 по московскому времени.
«Денис Алексеев и Илья Николаев вновь в составе, отсутствуют Максим Шалунов и Степан Никулин», — сообщили в Tg-канале «Локомотива».
Любимец многих ярославских болельщиков Максим Шалунов пропустит матч по семейным обстоятельствам. Как сообщили 76.RU в ярославском клубе, у Максима родилась дочь.
32-летний нападающий начинал карьеру в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2010-2011 в составе челябинского «Трактора». В том же сезоне был выбран на драфте «Чикаго Блэкхокс» в четвертом раунде под 109-м номером. Пока Шалунов был за океаном, права на игрока от челябинского «Трактора» прошли через владивостокский «Адмирал» и попали в «Сибирь». После трех лет в Новосибирске игрок перебрался в столицу. Шалунов выступал за ЦСКА с 2017 по 2021 год. Тогда москвичей тренировал Игорь Никитин. Именно под его руководством Шалунов вместе с ЦСКА взял Кубок Континента и Кубок Гагарина.
После завершения контракта на хоккеиста вышли представители «Локомотива». Он присоединился к команде с августа 2021 года.
В списке также появился защитник Мартин Гернат. В прошлом матче, 2 декабря, Мартин выходил на раскатку, однако после нее не вышел на лед. Как объяснял главный тренер «Локомотива» Боб Хартли, у хоккеиста было недомогание. Напомним, 16 ноября в матче с «Барысом» Мартин получил травму, у него было рассечение лица. Хоккеисту накладывали швы.
По данным на 4 декабря, «Локомотив» занимает третью строчку. Турнирную таблицу возглавляет череповецкая «Северсталь», на второй строчке — минское «Динамо».