Куда пропал Шалунов? В «Локомотиве» рассказали, почему нападающий не вышел на лед

В четверг, 4 декабря, ХК «Локомотив» играет против ХК «Амур». Матч начался в Хабаровске в 12:15 по московскому времени.

32-летний нападающий начинал карьеру в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2010-2011 в составе челябинского «Трактора». В том же сезоне был выбран на драфте «Чикаго Блэкхокс» в четвертом раунде под 109-м номером. Пока Шалунов был за океаном, права на игрока от челябинского «Трактора» прошли через владивостокский «Адмирал» и попали в «Сибирь». После трех лет в Новосибирске игрок перебрался в столицу. Шалунов выступал за ЦСКА с 2017 по 2021 год. Тогда москвичей тренировал Игорь Никитин. Именно под его руководством Шалунов вместе с ЦСКА взял Кубок Континента и Кубок Гагарина.

После завершения контракта на хоккеиста вышли представители «Локомотива». Он присоединился к команде с августа 2021 года.