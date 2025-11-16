НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

зап.

 750мм 74%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Почему пропал Wi-Fi
Опустевший ТЦ
Снес припаркованные авто
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Почему все любят Гарри Поттера
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Рассечено лицо»: стало известно, что случилось с защитником «Локомотива», который не вернулся на матч

«Рассечено лицо»: стало известно, что случилось с защитником «Локомотива», который не вернулся на матч

Об этом рассказал наставник команды

172
Стало известно, что случилось с Мартином Гернатом в матче с «Барысом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, что случилось с Мартином Гернатом в матче с «Барысом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, что случилось с Мартином Гернатом в матче с «Барысом»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, что случилось с защитником ярославской команды Мартином Гернатом после матча с «Барысом» 15 ноября.

«Что с Мартином Гернатом — у него рассечено лицо, накладывали швы», — коротко рассказал тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Игрок № 28 в одном из моментов получил повреждение, после которого не вернулся на лед. Матч с казахской командой завершился со счетом 0:4 не в пользу ярославцев. Наставник команды объяснил поражение отсутствием дисциплины. По словам Боба Хартли, «Локомотив» потерял командный настрой. Тренеру не хватило остроты игры.

«Понятно, что и руководству, и болельщикам хочется, чтобы твоя команда играла на пике все 68 игр. Но мы понимаем, что человеческая натура, когда недостаточно психологической или физической подготовки», — уточнил Боб Хартли.

Следующий матч (6+) пройдет в понедельник, 17 ноября. «Локомотив» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым».

Расписание всех игр «Локомотива» мы публиковали в нашем канале в MAX.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Барыс Хоккей Игра
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление