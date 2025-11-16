«Рассечено лицо»: стало известно, что случилось с защитником «Локомотива», который не вернулся на матч

Стало известно, что случилось с Мартином Гернатом в матче с «Барысом» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, что случилось с защитником ярославской команды Мартином Гернатом после матча с «Барысом» 15 ноября.

«Что с Мартином Гернатом — у него рассечено лицо, накладывали швы», — коротко рассказал тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Игрок № 28 в одном из моментов получил повреждение, после которого не вернулся на лед. Матч с казахской командой завершился со счетом 0:4 не в пользу ярославцев. Наставник команды объяснил поражение отсутствием дисциплины. По словам Боба Хартли, «Локомотив» потерял командный настрой. Тренеру не хватило остроты игры.

«Понятно, что и руководству, и болельщикам хочется, чтобы твоя команда играла на пике все 68 игр. Но мы понимаем, что человеческая натура, когда недостаточно психологической или физической подготовки», — уточнил Боб Хартли.

Следующий матч (6+) пройдет в понедельник, 17 ноября. «Локомотив» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым».