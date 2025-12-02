«Изобретаем новые способы»: Боб Хартли прокомментировал неудачи «Локомотива» на льду

2 декабря ярославский ХК «Локомотив» уступил в матче со СКА. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:4, победный для петербургской команды гол был забит в овертайме. Это первая серия из трех поражений подряд в действующем сезоне.

Главный тренер соперников Игорь Ларионов отметил, что в этом матче были интересные голы.

«Интересный поединок, который изобиловал очень красивыми голами, хорошей интригой. — прокомментировал тренер СКА на послематчевой пресс-конференции. — Все факторы влияют на то, что команда умеет и знает, как возвращаться после сложного поражения из Казани».

Наставник петербуржцев отметил, что испытывал особые чувства, посещая Ярославль.

«Ярославль — святое место. Когда проходишь мимо этих ребят, которые смотрят сверху. Всегда остается такое чувство, что ты должен сделать чуть больше чем ты можешь», — добавил он.

Наставник «Локомотива» верит, что команда сделает выводы после прошедших матчей.

«Буду краток: мы отдали игру и сейчас такое впечатление, что мы изобретаем новые способы, как поиграть. <…> Мне нравится, как мы сейчас играем. У нас много хороших игроков, ветеранов, лидеров. Никто не хочет находиться в этой ситуации, будем выбираться вместе. Надеюсь, что этот период послужит нам уроком в дальнейшем», — сказал Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции.

Боб также признался, когда «Локомотив» упустил игру.

«Не считаю, что играть пассивно в том, как ты ведешь счет — лучший способ, чтобы сохранить свое преимущество. В третьем голе — это не была какая-то контратака из-за того, что мы хотим забить гол. Это было наоборот, начало атаки, шайба должна была заходить глубоко в зону соперника. Мы допустили ошибку», — прокомментировал тренер.

Куда пропал Мартин Гернат

Боб Хартли также предупредил, что в ближайший матч, вероятно, не выйдет на лед Мартин Гернат. Защитник появился на раскатке, однако после нее уже не показался на льду.

«После разминки нам сказали, что Мартин не может играть. Со здоровьем. Недомогание», — перевел слова Боба Сергей Звягин.

Напомним, 16 ноября в матче с «Барысом» Мартин получил травму, врачи зафиксировали у него рассечение лица. Хоккеисту потребовалось накладывать швы.