«Вы прекрасно знаете, какие у нас отношения»: нападающий «Локомотива» назвал принципиальным матч с ЦСКА

Что он сказал об игре с командой Игоря Никитина

«Вы прекрасно знаете, какие у нас отношения»: нападающий «Локомотива» назвал принципиальным матч с ЦСКА

Что он сказал об игре с командой Игоря Никитина

47
Нападающий «Локомотива» высказался об игре с ЦСКА

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий «Локомотива» высказался об игре с ЦСКА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин в беседе с журналистами назвал игру с ЦСКА принципиальной. По его словам, железнодорожники готовились к матчу с командой, главным тренером которой стал Игорь Никитин.

«Я думаю, мы готовились к матчу в целом. Вы прекрасно знаете, какие у нас отношения с этим соперником. И важно было выиграть. Особенно дома», — рассказал Максим Березкин.

<p>Максим Березкин</p><p>Максим Березкин</p>

Матч принципиальный и для него, и для нас, и для болельщиков. Хорошо, что все закончилось победой. А так, всегда в хороших отношениях с ним. Никаких обид нет.

Максим Березкин

Нападающий «Локомотива»

Также хоккеист рассказал, что в этой игре ярославцам удавалось выигрывать нейтральные шайбы.

«Чему нас научили, то мы и делали в сегодняшнем матче», — рассказал Максим Березкин.

Максим Березкин ответил на вопросы про игру с ЦСКА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 4:1 на льду «Арены-2000». Главный тренер московской команды Игорь Никитин после матча высказался по поводу победы ярославцев.

Напомним, Игорь Никитин раньше был главным тренером «Локомотива». Он занимал эту должность с 2021 по 2025 годы, четыре хоккейных сезона. Под его руководством команда победила в финале плей-офф и завоевала Кубок Гагарина.

Сразу после этого Никитин покинул «Локомотив» и занял пост главного тренера ЦСКА. Причем игроки знали о решении наставника еще на награждении, а вот фанаты — спустя почти месяц.

Алина Сардекова

Специальный корреспондент
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
1 минута
Как женишься стал выглядеть старше 🤫
Читать все комментарии
