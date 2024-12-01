Могилы звезд, надгробия-камни, бильярдный стол: разглядываем необычные памятники на ярославском кладбище

На Чурилковском кладбище нашли много интересных захоронений Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Официальное название Чурилковского кладбища в Ярославле — «Западное». Оно было открыто в 1962 году. Захоронения на нем производились до 1979 года. Но на погосте много и более поздних могил. В том числе есть захоронения 2024 года. В департаменте городского хозяйства мэрии пояснили, что сейчас здесь делаются только подзахоронения в родственные и семейные могилы — через 20 лет после последнего захоронения. Также хоронят на свободные места, которые выявляются при инвентаризации кладбища.

Официальное название Чурилковского кладбища в Ярославле — «Западное» Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В целом кладбище выглядит довольно ухоженным, хотя есть места, где могилы завалены ветками. Также попадаются небольшие кучи мусора.

— «Западное» кладбище передано на обслуживание МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля. Учреждение выполняет сбор мусора, покос травы (вдоль центральных дорожек), снос больных, аварийных деревьев. В 2024 году на территории кладбища выполнен снос 84 больных и аварийных деревьев, — пояснили в мэрии.

В целом кладбище довольно ухоженное, но встречаются места, заваленные мусором Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











А вот ухаживать за самими захоронениями, памятниками, ограждениями должны, по словам чиновников, родные и близкие похороненных.

Кое-где деревья теснят надгробия Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Захоронения мусульман, евреев, цыган

Кладбище интересно тем, что здесь есть участки с захоронениями евреев и мусульман. Первые можно отличить по шестиконечной Звезде Давида, набитой на памятниках, вторые — по полумесяцу.

Звезда Давида — древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды. С XIX века ее считают символом еврейского народа. Она изображена на флаге Израиля. У нее много смыслов. Например, соединение мужского и женского начал, а также неба и земли (их якобы олицетворяют два наложенных друг на друга треугольника, из которых сложена звезда). Мусульманский полумесяц символизирует поклонение Аллаху.

В еврейском секторе на всех памятниках звезда Давида Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











А на могилах мусульман — полумесяц Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Статуи и бюсты

Некоторые из памятников на кладбище выглядят очень внушительно — это помпезные статуи в полный рост, бюсты на высоких постаментах, огромных размеров плиты на подиумах.

На одной из могил усопший изображен в полный рост Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Вот такой памятник возвышается среди могил Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

У некоторых захоронений очень большие и высокие площадки, почти подиумы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Самые печальные участки

Особенно тяжело на кладбище смотреть на могилы младенцев. Чаще они расположены группами, но есть и единичные захоронения.

На этом участке сразу несколько могил младенцев Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Могилы известных ярославцев

На Чурилковском кладбище похоронено и несколько известных людей. Например, здесь покоится хоккеист Александр Галимов, бильярдист Владимир Левитин, футболист Сергей Смирнов.

Александр Галимов был на самолете, на котором 7 сентября 2011 году разбилась хоккейная команда «Локомотив». Сразу после падения ЯК-42 он был еще жив. Медики боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось. Хоккеист скончался 12 сентября на 27-м году жизни.

На могиле Александра Галимова много цветов Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Владимир Левитин был первым в СССР мастером спорта по русскому бильярду, серебряным призером чемпионата Европы по пулу. Он активно развивал бильярд в Ярославской области. А еще был джазовым музыкантом. Владимир Левитин скончался в 2015 году. Ему был 71 год.

У Владимира Левитина надгробие сделано в виде бильярдного стола Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Футболист Станислав Смирнов скончался в 2015 году в 48 лет. Он играл за рыбинский «Сатурн», за костромской «Спартак», череповецкий «Булат», ярославский «Железобетон».

На могиле футболиста Сергея Смирнова памятник в виде мяча Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Интересные надгробия

Есть очень интересные варианты оформления надгробий и памятников.

Вот такой художественный памятник нам попался Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Есть памятники в виде цельного камня Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Еще одно надгробие с мячиком Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Так выглядит вторая сторона памятника. Видимо, под ним покоится спортсмен Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Вот такое трогательное украшение замечено на надгробии молодой женщины Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Это надгробие привлекло внимание тем, что выглядит оно как древнее. На самом деле дата смерти похороненного здесь человека — 1970 год Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

А за некоторыми надписями стоят целые трагические истории.

Здесь говорится о том, что в один день погибли сразу три человека Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Такая картинка размещена на обратной стороне одного из памятников Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU