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Город Кладбища с историей фоторепортаж Могилы звезд, надгробия-камни, бильярдный стол: разглядываем необычные памятники на ярославском кладбище

Могилы звезд, надгробия-камни, бильярдный стол: разглядываем необычные памятники на ярославском кладбище

Репортаж с погоста, где похоронены именитые горожане

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13 комментариев

На Чурилковском кладбище нашли много интересных захоронений

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Официальное название Чурилковского кладбища в Ярославле — «Западное». Оно было открыто в 1962 году. Захоронения на нем производились до 1979 года. Но на погосте много и более поздних могил. В том числе есть захоронения 2024 года. В департаменте городского хозяйства мэрии пояснили, что сейчас здесь делаются только подзахоронения в родственные и семейные могилы — через 20 лет после последнего захоронения. Также хоронят на свободные места, которые выявляются при инвентаризации кладбища.

Официальное название Чурилковского кладбища в Ярославле — «Западное»

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В целом кладбище выглядит довольно ухоженным, хотя есть места, где могилы завалены ветками. Также попадаются небольшие кучи мусора.

— «Западное» кладбище передано на обслуживание МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля. Учреждение выполняет сбор мусора, покос травы (вдоль центральных дорожек), снос больных, аварийных деревьев. В 2024 году на территории кладбища выполнен снос 84 больных и аварийных деревьев, — пояснили в мэрии.

В целом кладбище довольно ухоженное, но встречаются места, заваленные мусором

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А вот ухаживать за самими захоронениями, памятниками, ограждениями должны, по словам чиновников, родные и близкие похороненных.

Кое-где деревья теснят надгробия

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Захоронения мусульман, евреев, цыган

Кладбище интересно тем, что здесь есть участки с захоронениями евреев и мусульман. Первые можно отличить по шестиконечной Звезде Давида, набитой на памятниках, вторые — по полумесяцу.

Звезда Давида — древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды. С XIX века ее считают символом еврейского народа. Она изображена на флаге Израиля. У нее много смыслов. Например, соединение мужского и женского начал, а также неба и земли (их якобы олицетворяют два наложенных друг на друга треугольника, из которых сложена звезда). Мусульманский полумесяц символизирует поклонение Аллаху.

В еврейском секторе на всех памятниках звезда Давида

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А на могилах мусульман — полумесяц

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Статуи и бюсты

Некоторые из памятников на кладбище выглядят очень внушительно — это помпезные статуи в полный рост, бюсты на высоких постаментах, огромных размеров плиты на подиумах.

На одной из могил усопший изображен в полный рост

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Вот такой памятник возвышается среди могил

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У некоторых захоронений очень большие и высокие площадки, почти подиумы

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Самые печальные участки

Особенно тяжело на кладбище смотреть на могилы младенцев. Чаще они расположены группами, но есть и единичные захоронения.

На этом участке сразу несколько могил младенцев

Источник:

Могилы известных ярославцев

На Чурилковском кладбище похоронено и несколько известных людей. Например, здесь покоится хоккеист Александр Галимов, бильярдист Владимир Левитин, футболист Сергей Смирнов.

Александр Галимов был на самолете, на котором 7 сентября 2011 году разбилась хоккейная команда «Локомотив». Сразу после падения ЯК-42 он был еще жив. Медики боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось. Хоккеист скончался 12 сентября на 27-м году жизни.

На могиле Александра Галимова много цветов

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Владимир Левитин был первым в СССР мастером спорта по русскому бильярду, серебряным призером чемпионата Европы по пулу. Он активно развивал бильярд в Ярославской области. А еще был джазовым музыкантом. Владимир Левитин скончался в 2015 году. Ему был 71 год.

У Владимира Левитина надгробие сделано в виде бильярдного стола

Источник:

Футболист Станислав Смирнов скончался в 2015 году в 48 лет. Он играл за рыбинский «Сатурн», за костромской «Спартак», череповецкий «Булат», ярославский «Железобетон».

На могиле футболиста Сергея Смирнова памятник в виде мяча

Источник:

Интересные надгробия

Есть очень интересные варианты оформления надгробий и памятников.

Вот такой художественный памятник нам попался

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Есть памятники в виде цельного камня

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Еще одно надгробие с мячиком

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Так выглядит вторая сторона памятника. Видимо, под ним покоится спортсмен

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Вот такое трогательное украшение замечено на надгробии молодой женщины

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Это надгробие привлекло внимание тем, что выглядит оно как древнее. На самом деле дата смерти похороненного здесь человека — 1970 год

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А за некоторыми надписями стоят целые трагические истории.

Здесь говорится о том, что в один день погибли сразу три человека

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Такая картинка размещена на обратной стороне одного из памятников

Источник:

Напомним на 76.RU выходила серия репортажей с кладбищ Ярославля.

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Комментарии
13
Гость
1 час
могильная тема повсюду, в новостях, в государственной политике, везде.
Гость
45 минут
Здесь сновидений больше нет, Молчат застывшие надежды. И боли нет. Но, как и прежде, Дан тихой памяти обет.
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