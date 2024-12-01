Могилы звезд, надгробия-камни, бильярдный стол: разглядываем необычные памятники на ярославском кладбище

Официальное название Чурилковского кладбища в Ярославле — «Западное». Оно было открыто в 1962 году. Захоронения на нем производились до 1979 года. Но на погосте много и более поздних могил. В том числе есть захоронения 2024 года. В департаменте городского хозяйства мэрии пояснили, что сейчас здесь делаются только подзахоронения в родственные и семейные могилы — через 20 лет после последнего захоронения. Также хоронят на свободные места, которые выявляются при инвентаризации кладбища.
В целом кладбище выглядит довольно ухоженным, хотя есть места, где могилы завалены ветками. Также попадаются небольшие кучи мусора.
— «Западное» кладбище передано на обслуживание МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля. Учреждение выполняет сбор мусора, покос травы (вдоль центральных дорожек), снос больных, аварийных деревьев. В 2024 году на территории кладбища выполнен снос 84 больных и аварийных деревьев, — пояснили в мэрии.
А вот ухаживать за самими захоронениями, памятниками, ограждениями должны, по словам чиновников, родные и близкие похороненных.
Захоронения мусульман, евреев, цыган
Кладбище интересно тем, что здесь есть участки с захоронениями евреев и мусульман. Первые можно отличить по шестиконечной Звезде Давида, набитой на памятниках, вторые — по полумесяцу.
Звезда Давида — древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды. С XIX века ее считают символом еврейского народа. Она изображена на флаге Израиля. У нее много смыслов. Например, соединение мужского и женского начал, а также неба и земли (их якобы олицетворяют два наложенных друг на друга треугольника, из которых сложена звезда). Мусульманский полумесяц символизирует поклонение Аллаху.
Статуи и бюсты
Некоторые из памятников на кладбище выглядят очень внушительно — это помпезные статуи в полный рост, бюсты на высоких постаментах, огромных размеров плиты на подиумах.
Самые печальные участки
Особенно тяжело на кладбище смотреть на могилы младенцев. Чаще они расположены группами, но есть и единичные захоронения.
Могилы известных ярославцев
На Чурилковском кладбище похоронено и несколько известных людей. Например, здесь покоится хоккеист Александр Галимов, бильярдист Владимир Левитин, футболист Сергей Смирнов.
Александр Галимов был на самолете, на котором 7 сентября 2011 году разбилась хоккейная команда «Локомотив». Сразу после падения ЯК-42 он был еще жив. Медики боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось. Хоккеист скончался 12 сентября на 27-м году жизни.
Владимир Левитин был первым в СССР мастером спорта по русскому бильярду, серебряным призером чемпионата Европы по пулу. Он активно развивал бильярд в Ярославской области. А еще был джазовым музыкантом. Владимир Левитин скончался в 2015 году. Ему был 71 год.
Футболист Станислав Смирнов скончался в 2015 году в 48 лет. Он играл за рыбинский «Сатурн», за костромской «Спартак», череповецкий «Булат», ярославский «Железобетон».
Интересные надгробия
Есть очень интересные варианты оформления надгробий и памятников.
А за некоторыми надписями стоят целые трагические истории.
Напомним на 76.RU выходила серия репортажей с кладбищ Ярославля.