Входит в тройку лучших: почему нападающий «Локомотива» Артур Каюмов не играл в первом матче нового сезона

Входит в тройку лучших: почему нападающий «Локомотива» Артур Каюмов не играл в первом матче нового сезона

Рассказываем, что с хоккеистом

191
3 комментария
Почему Артур Каюмов не принял участие в Кубке Открытия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему Артур Каюмов не принял участие в Кубке Открытия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 5 сентября челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив» разыграли Кубок Открытия. Первый матч сезона команды сыграли на «Арене-2000», он завершился со счетом 2:1 по буллитам в пользу железнодорожников.

Многих удивило, что в игре не участвовал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов. Как пояснили в КХЛ, хоккеист восстанавливается после травмы, полученной еще во время серии матчей плей-офф.

«В стартовом сочетании оказался Александр Полунин, который заменил травмированного Артура Каюмова», — уточнили в Континентальной хоккейной лиге.

Информацию об этом подтвердили и в самом клубе «Локомотив».

Нападающий Артур Каюмов входит в самую результативную тройку ярославского «Локомотива» в хоккейном сезоне 24/25.

Как рассказывал ранее сам нападающий в беседе с 76.RU, помощь медиков понадобилась ему после того, как он получил травму во время финальной серии игр плей-офф. После этого его оперировали в Германии.

Артур Каюмов поделился с 76.RU фото после операции. Рядом с ним, тоже с бандажом Никита Кирьянов | Источник: Артур Каюмов

Артур Каюмов поделился с 76.RU фото после операции. Рядом с ним, тоже с бандажом Никита Кирьянов

Источник:

Артур Каюмов

Ярославцы второй год подряд заполучают Кубок Открытия. После матча к трофею никто из команды не прикоснулся. Всё дело в хоккейной традиции: команды не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главный трофей. В руки берут лишь Кубок Гагарина.

Мы вели прямую трансляцию первого матча сезона, где собирали эпичные моменты и эмоции болельщиков.

После игры главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении «Локомотиву». Он сказал, что в целом, команда довольна одним заработанным очком.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли тоже дал свою оценку первой игре сезона.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Трактор Игра Матч Арена-2000
Гость
39 минут
А что не в Ярославле оперировали? 😎
