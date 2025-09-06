Входит в тройку лучших: почему нападающий «Локомотива» Артур Каюмов не играл в первом матче нового сезона

Почему Артур Каюмов не принял участие в Кубке Открытия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 5 сентября челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив» разыграли Кубок Открытия. Первый матч сезона команды сыграли на «Арене-2000», он завершился со счетом 2:1 по буллитам в пользу железнодорожников.

Многих удивило, что в игре не участвовал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов. Как пояснили в КХЛ, хоккеист восстанавливается после травмы, полученной еще во время серии матчей плей-офф.

«В стартовом сочетании оказался Александр Полунин, который заменил травмированного Артура Каюмова», — уточнили в Континентальной хоккейной лиге.

Информацию об этом подтвердили и в самом клубе «Локомотив».

Нападающий Артур Каюмов входит в самую результативную тройку ярославского «Локомотива» в хоккейном сезоне 24/25.

Как рассказывал ранее сам нападающий в беседе с 76.RU, помощь медиков понадобилась ему после того, как он получил травму во время финальной серии игр плей-офф. После этого его оперировали в Германии.

Артур Каюмов поделился с 76.RU фото после операции. Рядом с ним, тоже с бандажом Никита Кирьянов Источник: Артур Каюмов

Ярославцы второй год подряд заполучают Кубок Открытия. После матча к трофею никто из команды не прикоснулся. Всё дело в хоккейной традиции: команды не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главный трофей. В руки берут лишь Кубок Гагарина.

Мы вели прямую трансляцию первого матча сезона, где собирали эпичные моменты и эмоции болельщиков.

После игры главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении «Локомотиву». Он сказал, что в целом, команда довольна одним заработанным очком.