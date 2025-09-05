НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

штиль.

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Матч за Кубок Открытия
Ярославский бренд покорил Россию
Переименуют вуз
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Пожар в автосервисе
Отзывы на работу УК в Ярославле
Афиша на сентябрь
Врач погиб в драке. Приговор суда
Объединяют поликлиники
Новый микрорайон
Спорт «Локомотив» второй год подряд выигрывает Кубок Открытия, но не трогает трофей. Почему

«Локомотив» второй год подряд выигрывает Кубок Открытия, но не трогает трофей. Почему

Ярославцы обыграли команду из Челябинска по буллитам

330
Написать комментарий
«Локомотив» вновь завоевал Кубок Открытия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» вновь завоевал Кубок Открытия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» вновь завоевал Кубок Открытия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 5 сентября в Ярославле прошел Кубок Открытия. На льду «Арены-2000» встретились финалисты прошлого финала Кубка Гагарина — «Локомотив» и «Трактор».

Матч завершился со счетом 2:1. Железнодорожники обыграли черно-белых по буллитам.

Счет открыл Егор Сурин из «Локомотива», забросив шайбу во втором периоде. Затем отличился «Трактор», забросив шайбу в третьем периоде. После овертайма командам назначили буллиты.

Матч «Локомотив» — «Трактор» завершился со счетом 2:1

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По буллитам от «Локомотива» забили Радулов и Березкин, шайбу Фрэза остановил вратарь «Трактора». Так, первый матч сезона-25/26 завершился со счетом 2:1.

Ярославцы второй год подряд заполучают Кубок Открытия. После матча к трофею никто из команды не прикоснулся. Всё дело в хоккейной традиции: команды не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главный трофей. В руки берут лишь Кубок Гагарина.

Аналогично «Локомотив» поступал и в прошлом сезоне, когда получил Кубок Континента.

Мы вели прямую трансляцию первого матча сезона, где собирали эпичные моменты и эмоции болельщиков.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор Кубок Открытия Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление