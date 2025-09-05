«Локомотив» второй год подряд выигрывает Кубок Открытия, но не трогает трофей. Почему

«Локомотив» вновь завоевал Кубок Открытия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 5 сентября в Ярославле прошел Кубок Открытия. На льду «Арены-2000» встретились финалисты прошлого финала Кубка Гагарина — «Локомотив» и «Трактор».

Матч завершился со счетом 2:1. Железнодорожники обыграли черно-белых по буллитам.

Счет открыл Егор Сурин из «Локомотива», забросив шайбу во втором периоде. Затем отличился «Трактор», забросив шайбу в третьем периоде. После овертайма командам назначили буллиты.

Матч «Локомотив» — «Трактор» завершился со счетом 2:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По буллитам от «Локомотива» забили Радулов и Березкин, шайбу Фрэза остановил вратарь «Трактора». Так, первый матч сезона-25/26 завершился со счетом 2:1.

Ярославцы второй год подряд заполучают Кубок Открытия. После матча к трофею никто из команды не прикоснулся. Всё дело в хоккейной традиции: команды не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главный трофей. В руки берут лишь Кубок Гагарина.

Аналогично «Локомотив» поступал и в прошлом сезоне, когда получил Кубок Континента.