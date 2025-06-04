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Спорт Эксклюзив «Получил повреждение»: нападающего ярославского «Локомотива» будут оперировать в Германии

«Получил повреждение»: нападающего ярославского «Локомотива» будут оперировать в Германии

Артур Каюмов рассказал о своем состоянии журналисту 76.RU

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9 комментариев
Нападающего «Локомотива» прооперируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающего «Локомотива» прооперируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающего «Локомотива» прооперируют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игрока ярославской хоккейной команды «Локомотив» Артура Каюмова будут оперировать. Как рассказал сам нападающий в беседе с 76.RU, помощь медиков понадобилась ему после того, как он получил травму во время финальной серии игр плей-офф. Информацию об этом также подтвердили в клубе «Локомотив».

«Сейчас все отлично. Получил повреждение во время игр. Нужна операция», — рассказал Артур Каюмов в беседе с 76.RU.

Также нападающий уточнил, что оперировать его будут в Германии. Он поблагодарил ярославцев, переживающих за его здоровье.

«Всем болельщикам Ярославля огромный привет! Увидимся в новом сезоне», — сказал Артур Каюмов.

Нападающий Артур Каюмов входит в лучшую тройку «Локомотива».

Хоккеист родился в Республике Татарстан, в городе Бугульма. Начинал играть в местном «Нефтянике», и был одним из лучших на уровне детского хоккея. В 2011 году переехал в Ярославль и начал играть за хоккейную школу «Локомотив», где провел первый сезон в 12-летнем возрасте. В ноябре 2014 года дебютировал за молодежку «Локо». В её составе становился обладателем Кубка Мира среди молодёжных клубных команд в 2016 году.

Его приглашали играть в НХЛ в составе «Чикаго Блэкхокс» во втором раунде под общим 50-м номером в 2016 году. Но Каюмов за океан так и не поехал. В хоккейном сезоне 16/17 игрок был отправлен в клуб Всероссийской хоккейной лиги — «Рязань». Суммарно провел там 16 матчей. А потом случился дебют в «Локомотиве».

В феврале 2022-го года Артур Каюмов попал в состав сборной России на Олимпийские игры, с которых вернулся серебряным призером.

Ранее Артур Каюмов высказывался после победы в финальной серии плей-офф и взятии Кубка Гагарина.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Хоккей Локомотив Травма
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Комментарии
9
Гость
1 час
А почему операцию не провести в Соловьевской или Областной больницах? Там работают великолепные хирурги!!!
Гость
3 часа
Ой, а что такое? Почему не в Ярославле? В России же лучшая оптимизированная медицина! Позорище.
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