«Получил повреждение»: нападающего ярославского «Локомотива» будут оперировать в Германии

Нападающего «Локомотива» прооперируют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игрока ярославской хоккейной команды «Локомотив» Артура Каюмова будут оперировать. Как рассказал сам нападающий в беседе с 76.RU, помощь медиков понадобилась ему после того, как он получил травму во время финальной серии игр плей-офф. Информацию об этом также подтвердили в клубе «Локомотив».

«Сейчас все отлично. Получил повреждение во время игр. Нужна операция», — рассказал Артур Каюмов в беседе с 76.RU.

Также нападающий уточнил, что оперировать его будут в Германии. Он поблагодарил ярославцев, переживающих за его здоровье.

«Всем болельщикам Ярославля огромный привет! Увидимся в новом сезоне», — сказал Артур Каюмов.

Нападающий Артур Каюмов входит в лучшую тройку «Локомотива».

Хоккеист родился в Республике Татарстан, в городе Бугульма. Начинал играть в местном «Нефтянике», и был одним из лучших на уровне детского хоккея. В 2011 году переехал в Ярославль и начал играть за хоккейную школу «Локомотив», где провел первый сезон в 12-летнем возрасте. В ноябре 2014 года дебютировал за молодежку «Локо». В её составе становился обладателем Кубка Мира среди молодёжных клубных команд в 2016 году.

Его приглашали играть в НХЛ в составе «Чикаго Блэкхокс» во втором раунде под общим 50-м номером в 2016 году. Но Каюмов за океан так и не поехал. В хоккейном сезоне 16/17 игрок был отправлен в клуб Всероссийской хоккейной лиги — «Рязань». Суммарно провел там 16 матчей. А потом случился дебют в «Локомотиве».

В феврале 2022-го года Артур Каюмов попал в состав сборной России на Олимпийские игры, с которых вернулся серебряным призером.