Тренер «Трактора» объяснил поражение «Локомотиву» в первом матче сезона: «Бились до последней секунды

Смотрим счет и яркие моменты

5 сентября черно-белые играли в гостях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

5 сентября черно-белые играли в гостях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером в пятницу, 5 сентября, хоккейные клубы «Трактор» и «Локомотив» разыграли Кубок Открытия. Первый матч сезона команды сыграли в Ярославле, он завершился серией буллитов в пользу хозяев — 2:1.

В первом периоде команды практически не играли в равных составах — на двоих заработали семь удалений и двадцатиминутка получилась очень нервной, но открыть счет не получалось. Первую шайбу в ворота челябинцев за 17 секунд до конца второго периода неожиданно забросил нападающий «Локомотива» Егор Сурин.

Сурин забросил первую шайбу 18-го сезона КХЛ

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

Отыгрываться «Трактору» пришлось в третьем периоде, и забросить шайбу в большинстве удалось Пьеррику Дюбе. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Овертайм ничего не решил, пришлось определять победителя по буллитам, и удача оказалась на стороне игроков из Ярославля.

«Бились до последней секунды, но сегодня счёт не в нашу пользу», — констатировали в челябинском клубе.

Болельщики «Трактора» приехали в Ярославль из Челябинска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики «Трактора» приехали в Ярославль из Челябинска

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер черно-белых Бенуа Гру так прокомментировал первое поражение сезона:

«Сегодня была хорошая игра, чтобы понять уровень хоккея, который будет в этом сезоне. Мы начали поздно, это лишь наша четвёртая встреча. Дронов пропустил часть предсезонки из-за травмы, у Гросса тоже было повреждение. Светлаков отсутствовал некоторое время в связи с рождением ребёнка. Но должен отметить, что третий период был неплохой, мы провели его качественно. Второй период был не лучшим, соперник переиграл нас. В целом мы довольны одним очком».

Напомним, именно с «Локомотивом» в прошлом сезоне «Трактор» бился за Кубок Гагарина.

Ранее мы также публиковали комментарии нового наставника «Локомотива» о первой игре сезона.

