НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

с-в.

 759мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Переименуют вуз
Ярославский бренд покорил Россию
Пожар в автосервисе
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Отзывы на работу УК в Ярославле
Афиша на сентябрь
Врач погиб в драке. Приговор суда
Объединяют поликлиники
Прибыльные вакансии
Новый микрорайон
Спорт Онлайн-трансляция Парни вышли на раскатку: «Локомотив» объявил состав на матч Кубка Открытия в Ярославле

Парни вышли на раскатку: «Локомотив» объявил состав на матч Кубка Открытия в Ярославле

Следим за игрой в режиме онлайн

323
1 комментарий

5 сентября начинается новый хоккейный сезон. По традиции его открывают финалисты прошлого плей-офф — действующий чемпион «Локомотив» и проигравший в финальной серии сезона-2024/2025 «Трактор».

Мы начинаем онлайн-трансляцию первого матча, на котором будет разыгран Кубок Открытия.

Анастасия Вязигина

Команды начали активно. «Локомотив» уже в поиске броска.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Начали матч и сезон!

Команды готовятся к игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоманды готовятся к игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Команды готовятся к игре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

После приветственного слова президента КХЛ зазвучал гимн России. До матча минута.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Перед матчем на льду прошло световое шоу. Болельщиков и команды зарядили перед игрой.

Световое шоу на Кубке Открытия в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

До матча остается чуть больше 5 минут. Над ареной поднимают чемпионский стяг.

До нынешнего сезона под сводами «Арены-2000» висели три чемпионских флага (один из них был в честь «Торпедо»).

Хоккеисты, тренеры и болельщики стоят, подняв головы.

Под сводами «Арены-2000» появился чемпионский стяг

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

Будете смотреть матч?

Да, я на «Арене-2000»
Да, смотрю трансляцию
Да, буду следить за матчем на сайте 76.RU
Посмотрю только счет
Не смотрю
Обсудить
Анастасия Вязигина

У «Трактора» из состава ушли голкипер Зак Фукале, защитник Артем Блажиевский, нападающие Максим Шабанов и Виталий Кравцов. При этом к черно-белым присоединились вратарь Крис Дригер, нападающий Пьеррик Дюбе, защитник Джордан Гросс, форварды Михаил Григоренко и Егор Коршков, нападающий Джошуа Ливо.

Обсудить
Анастасия Вязигина

К слову о составе, его удалось сократить почти максимально. Состав покинули лишь Дмитрий Симашев и Даниил Бут, которые отправились в американский клуб «Юта Маммот». Кроме того, команда попрощалась с Богданом Киселевичем.

Обсудить
Анастасия Вязигина

А вы скучали по этой атмосфере? Трибуны тепло приветствуют команду.

Атмосфера хоккейных матчей — в видео

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

Тем временем парни вышли на раскатку. На воротах — Даниил Исаев. К слову, в 2025 году его во второй раз подряд признали лучшим вратарем сезона в КХЛ.

«Локомотив» вышел на раскатку перед матчем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

Мы также ведем онлайн-трансляцию в нашем уютном Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы следить за новостями в новом формате.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Чтобы зарядиться чемпионской энергией, предлагаем посмотреть на фото с финала Кубка Гагарина.

«Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина в мае 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина в мае 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
К слову, Дмитрий Симашев сразу после получения медали анонсировал своей переезд в Америку, теперь он играет в клубе «Юта Маммот» НХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК слову, Дмитрий Симашев сразу после получения медали анонсировал своей переезд в Америку, теперь он играет в клубе «Юта Маммот» НХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
После финала весь город праздновал победу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле финала весь город праздновал победу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
Игорь Никитин оставил команду спустя несколько дней после финала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин оставил команду спустя несколько дней после финала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кубок Гагарина был долгожданным трофеем для железнодорожников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКубок Гагарина был долгожданным трофеем для железнодорожников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Обсудить
Анастасия Вязигина

Напомним, бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Наставник возглавлял команду четыре года. Он пришел в «Локомотив» в сезоне-2021/2022 после увольнения из московского ЦСКА и помог завоевать ярославцам Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025.

17 июня 2025 года Никитина назначили на пост главного тренера ЦСКА. Вслед за ним из ярославского тренерского штаба в московский ушли Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов и Дмитрий Пирожков. Позже в армейский клуб устроился и бывший тренер ярославских нападающих Антон Курьянов.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Напомним, место главного тренера в этом сезоне занял канадец Боб Хартли.

Боб Хартли — 64-летний профессиональный канадский хоккейный тренер. Начинал профессиональную тренерскую карьеру в 1998 году в команде «Колорадо Эвеланш». Становился чемпионом дивизиона, выигрывал титул победителя Западной конференции и Кубок Стэнли. С 2018 по 2021 год тренировал российский клуб «Авангард». В сезоне-2020/2021 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Именно его «Авангард» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина в плей-офф. Потом Хартли покинул клуб после четырех сезонов работы.

Читайте также
«Локомотив» теперь тренирует Боб Хартли | Источник: Виктор Старцев / NGS55.RU«Локомотив» теперь тренирует Боб Хартли | Источник: Виктор Старцев / NGS55.RU

«Локомотив» теперь тренирует Боб Хартли

Источник:
Виктор Старцев / NGS55.RU
Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор Кубок Открытия КХЛ Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Дураков в России на тыщу лет припасено.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление