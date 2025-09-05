Парни вышли на раскатку: «Локомотив» объявил состав на матч Кубка Открытия в Ярославле

5 сентября начинается новый хоккейный сезон. По традиции его открывают финалисты прошлого плей-офф — действующий чемпион «Локомотив» и проигравший в финальной серии сезона-2024/2025 «Трактор».
Мы начинаем онлайн-трансляцию первого матча, на котором будет разыгран Кубок Открытия.
Команды начали активно. «Локомотив» уже в поиске броска.
Начали матч и сезон!
После приветственного слова президента КХЛ зазвучал гимн России. До матча минута.
Перед матчем на льду прошло световое шоу. Болельщиков и команды зарядили перед игрой.
До матча остается чуть больше 5 минут. Над ареной поднимают чемпионский стяг.
До нынешнего сезона под сводами «Арены-2000» висели три чемпионских флага (один из них был в честь «Торпедо»).
Хоккеисты, тренеры и болельщики стоят, подняв головы.
У «Трактора» из состава ушли голкипер Зак Фукале, защитник Артем Блажиевский, нападающие Максим Шабанов и Виталий Кравцов. При этом к черно-белым присоединились вратарь Крис Дригер, нападающий Пьеррик Дюбе, защитник Джордан Гросс, форварды Михаил Григоренко и Егор Коршков, нападающий Джошуа Ливо.
К слову о составе, его удалось сократить почти максимально. Состав покинули лишь Дмитрий Симашев и Даниил Бут, которые отправились в американский клуб «Юта Маммот». Кроме того, команда попрощалась с Богданом Киселевичем.
А вы скучали по этой атмосфере? Трибуны тепло приветствуют команду.
Тем временем парни вышли на раскатку. На воротах — Даниил Исаев. К слову, в 2025 году его во второй раз подряд признали лучшим вратарем сезона в КХЛ.
Напомним, бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Наставник возглавлял команду четыре года. Он пришел в «Локомотив» в сезоне-2021/2022 после увольнения из московского ЦСКА и помог завоевать ярославцам Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025.
17 июня 2025 года Никитина назначили на пост главного тренера ЦСКА. Вслед за ним из ярославского тренерского штаба в московский ушли Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов и Дмитрий Пирожков. Позже в армейский клуб устроился и бывший тренер ярославских нападающих Антон Курьянов.
Напомним, место главного тренера в этом сезоне занял канадец Боб Хартли.
Боб Хартли — 64-летний профессиональный канадский хоккейный тренер. Начинал профессиональную тренерскую карьеру в 1998 году в команде «Колорадо Эвеланш». Становился чемпионом дивизиона, выигрывал титул победителя Западной конференции и Кубок Стэнли. С 2018 по 2021 год тренировал российский клуб «Авангард». В сезоне-2020/2021 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Именно его «Авангард» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина в плей-офф. Потом Хартли покинул клуб после четырех сезонов работы.