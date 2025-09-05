Парни вышли на раскатку: «Локомотив» объявил состав на матч Кубка Открытия в Ярославле

Напомним, бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Наставник возглавлял команду четыре года. Он пришел в «Локомотив» в сезоне-2021/2022 после увольнения из московского ЦСКА и помог завоевать ярославцам Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025.

17 июня 2025 года Никитина назначили на пост главного тренера ЦСКА. Вслед за ним из ярославского тренерского штаба в московский ушли Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов и Дмитрий Пирожков. Позже в армейский клуб устроился и бывший тренер ярославских нападающих Антон Курьянов.