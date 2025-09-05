НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Главный тренер «Локомотива» высказался о первом матче сезона: «Это игра ошибок»

Боб Хартли прокомментировал решения хоккеистов

Главный тренер «Локомотива» высказался о первом матче сезона: «Это игра ошибок»

Боб Хартли прокомментировал решения хоккеистов

Боб Хартли прокомментировал первый матч 18-го сезона КХЛ

Наставник «Локомотива» Боб Хартли оценил первую игру сезона, которая завершилась для железнодорожников победой. Команда второй раз заполучила Кубок Открытия. Игра прошла на арене в Ярославле. После матча канадский специалист выступил на пресс-конференции вместе с переводчиком.

«С самого начала команды показали, что они сражались в финале. Без раскачки хорошая игра была. Оба вратаря сыграли хорошие игры. Я рад, что наши болельщики ушли домой радостные после победы. Перед игрой была очень хорошая презентация, которая отражает характер организации», — рассказал Боб Хартли.

Затем отвечая на вопросы спортивных журналистов, тренер обратил внимание, что игрокам удалось реализовать не все моменты.

«Были неплохие шансы и вратарь соперника несколько раз выручил. Естественно, не все получалось. Нужно держать в уме, что это начало сезона. Меньшинство хорошо отыграло, опять же заработали несколько шансов, хороших моментов, в меньшинстве, но опять же не получилось забить», — перевел слова Боба его помощник.

Журналисты обратили внимание на недовольство канадского тренера после того, как в первом периоде в меньшинстве Байрон Фрэз выбросил шайбу.

«Хоккей — это игра ошибок, некоторые из них получаются критическими. В каких-то моментах — это более важно. Опять же, это только начало сезона, будем работать со всеми аспектами», — добавил наставник железнодорожников.

Боб Хартли — про решение Фрэза выбросить шайбу

Хоккей — это игра ошибок, некоторые из них получаются критическими.

Боб Хартли — про решение Фрэза выбросить шайбу

главный тренер «Локомотива»

«Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 2:1 в серии буллитов. Мы вели трансляцию матча в этом материале.

Напомним, Боб Хартли занял место Игоря Никитина. Последний сразу после финала Кубка Гагарина ушел из ярославского клуба в ЦСКА. Боб приехал в столицу Золотого кольца России из Канады. Ранее мы публиковали его биографию. К слову, Хартли привел к Кубку Гагарина омский «Авангард».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор Боб Хартли Кубок Открытия
