Ярославский «Локомотив» встретился с новым главным тренером на льду

Ярославский «Локомотив» начал тренироваться с Бобом Хартли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

14 августа прошла первая тренировка ярославского «Локомотива» с новым главным тренером Бобом Хартли.

«Практика на льду длилась больше полутора часов», — указали в хоккейном клубе «Локомотив».

Тренировка прошла сразу после приезда Хартли в Россию. 13 августа он приземлился в аэропорту Домодедово. У «Локомотива» же предсезонная подготовка началась 5 августа. Основной состав вышел из отпуска, прошло медицинское обследование.

«Сильный специалист, психолог. Очень много внимания уделяет деталям», — сообщил в социальных сетях клуба защитник «Локомотива» Алексей Береглазов.

«Много деталей. Будем потихонечку всё понимать, впитывать. Готовимся и работаем. Всё новое, надо всё понять. И дальше всё будет намного эффективнее и быстрее», — высказался нападающий Павел Красовский.

Ярославский «Локомотив» начал тренироваться с Бобом Хартли Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

C 6 августа у команды тренировочные сборы в Ярославле, а 18 состоится первый предсезонный матч против ХК «Торпедо». С 20 по 25 августа в Омске пройдет турнир Кубка Блинова. В нем примет участие и «Локомотив».

Главным тренером Боба Хартли назначили 5 июля. Чуть позже в клубе объявили тренерский штаб.