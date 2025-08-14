Ярославский «Локомотив» встретился с новым главным тренером на льду

14 августа прошла первая тренировка ярославского «Локомотива» с новым главным тренером Бобом Хартли.
«Практика на льду длилась больше полутора часов», — указали в хоккейном клубе «Локомотив».
Тренировка прошла сразу после приезда Хартли в Россию. 13 августа он приземлился в аэропорту Домодедово. У «Локомотива» же предсезонная подготовка началась 5 августа. Основной состав вышел из отпуска, прошло медицинское обследование.
«Сильный специалист, психолог. Очень много внимания уделяет деталям», — сообщил в социальных сетях клуба защитник «Локомотива» Алексей Береглазов.
«Много деталей. Будем потихонечку всё понимать, впитывать. Готовимся и работаем. Всё новое, надо всё понять. И дальше всё будет намного эффективнее и быстрее», — высказался нападающий Павел Красовский.
C 6 августа у команды тренировочные сборы в Ярославле, а 18 состоится первый предсезонный матч против ХК «Торпедо». С 20 по 25 августа в Омске пройдет турнир Кубка Блинова. В нем примет участие и «Локомотив».
После предсезонки начнется новый сезон. Уже известно расписание игр регулярного чемпионата 25/26. Начнут ярославцы 5 сентября против челябинского «Трактора». Пройдет Кубок Открытия, традиционный матч между участниками финала плей-офф.