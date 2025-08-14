НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 754мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,77
EUR 93,06
Установили новые дорожные камеры
Где введут оценки за поведение
Афиша на выходные
Заметили редкое насекомое
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Спорт Ярославский «Локомотив» встретился с новым главным тренером на льду

Ярославский «Локомотив» встретился с новым главным тренером на льду

У команды прошла первая тренировка со специалистом

360
Написать комментарий
Ярославский «Локомотив» начал тренироваться с Бобом Хартли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославский «Локомотив» начал тренироваться с Бобом Хартли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» начал тренироваться с Бобом Хартли

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

14 августа прошла первая тренировка ярославского «Локомотива» с новым главным тренером Бобом Хартли.

«Практика на льду длилась больше полутора часов», — указали в хоккейном клубе «Локомотив».

Тренировка прошла сразу после приезда Хартли в Россию. 13 августа он приземлился в аэропорту Домодедово. У «Локомотива» же предсезонная подготовка началась 5 августа. Основной состав вышел из отпуска, прошло медицинское обследование.

«Сильный специалист, психолог. Очень много внимания уделяет деталям», — сообщил в социальных сетях клуба защитник «Локомотива» Алексей Береглазов.

«Много деталей. Будем потихонечку всё понимать, впитывать. Готовимся и работаем. Всё новое, надо всё понять. И дальше всё будет намного эффективнее и быстрее», — высказался нападающий Павел Красовский.

Ярославский «Локомотив» начал тренироваться с Бобом Хартли

Источник:

ХК «Локомотив» / Telegram

C 6 августа у команды тренировочные сборы в Ярославле, а 18 состоится первый предсезонный матч против ХК «Торпедо». С 20 по 25 августа в Омске пройдет турнир Кубка Блинова. В нем примет участие и «Локомотив».

Главным тренером Боба Хартли назначили 5 июля. Чуть позже в клубе объявили тренерский штаб.

После предсезонки начнется новый сезон. Уже известно расписание игр регулярного чемпионата 25/26. Начнут ярославцы 5 сентября против челябинского «Трактора». Пройдет Кубок Открытия, традиционный матч между участниками финала плей-офф.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Локомотив КХЛ Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление