НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 752мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,38
EUR 92,66
Врач пострадал в ДТП
Новый микрорайон
Платные парковки
Афиша на выходные
Земля под застройку
Лавка в виде тысячерублевки
Реконструкция мусорного полигона
Еще один ресторан-дебаркадер
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Спорт Ярославский «Локомотив» сыграет в предсезонном турнире: расписание матчей

Ярославский «Локомотив» сыграет в предсезонном турнире: расписание матчей

Первая игра состоится 20 августа

143
Написать комментарий
«Локомотив» сыграет в предсезонном турнире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU «Локомотив» сыграет в предсезонном турнире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» сыграет в предсезонном турнире

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В омском «Авангарде» дали расписание предсезонного турнира Кубок Блинова, в котором примет участие ярославский «Локомотив». Железнодорожники сыграют в четырех матчах. Турнир пройдет в Омске на G-Drive Арене (6+).

«Наш традиционный, уже 31-й предсезонный турнир пройдет с 20 по 25 августа», — указали в телеграм-канале омского «Авангарда».

Расписание матчей (6+) предсезонного турнира:

20 августа

  • 12:00 — «Локомотив» — череповецкая «Северсталь»;

  • 16:00 — омский «Авангард» — новосибирская «Сибирь».

21 августа

  • 12:00 — «Локомотив» — новосибирская «Сибирь»;

  • 16:30 — омский «Авангард» — нижнекамский «Нефтехимик».

22 августа

  • 16:30 — череповецкая «Северсталь» — нижнекамский «Нефтехимик».

23 августа

  • 12:00 — новосибирская «Сибирь» — череповецкая «Северсталь»;

  • 16:30 — омский «Авангард» — «Локомотив».

24 августа

  • 12:00 — «Локомотив» — нижнекамский «Нефтехимик»;

  • 16:30 — омский «Авангард» — череповецкая «Северсталь».

25 августа

  • 10:00 — новосибирская «Сибирь» — нижнекамский «Нефтехимик».

Хоккеисты «Локомотива» уже вышли с отпуска и готовятся к новому сезону. Судя по их расписанию, они уже прошли медосмотр. С 6 по 19 августа у них тренировочные сборы в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Кубок Блинова Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление