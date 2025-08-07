Ярославский «Локомотив» сыграет в предсезонном турнире: расписание матчей

В омском «Авангарде» дали расписание предсезонного турнира Кубок Блинова, в котором примет участие ярославский «Локомотив». Железнодорожники сыграют в четырех матчах. Турнир пройдет в Омске на G-Drive Арене (6+).

«Наш традиционный, уже 31-й предсезонный турнир пройдет с 20 по 25 августа», — указали в телеграм-канале омского «Авангарда».

Расписание матчей (6+) предсезонного турнира:

Хоккеисты «Локомотива» уже вышли с отпуска и готовятся к новому сезону. Судя по их расписанию, они уже прошли медосмотр. С 6 по 19 августа у них тренировочные сборы в Ярославле.