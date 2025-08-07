Ярославский «Локомотив» сыграет в предсезонном турнире: расписание матчей

В омском «Авангарде» дали расписание предсезонного турнира Кубок Блинова, в котором примет участие ярославский «Локомотив». Железнодорожники сыграют в четырех матчах. Турнир пройдет в Омске на G-Drive Арене (6+).
«Наш традиционный, уже 31-й предсезонный турнир пройдет с 20 по 25 августа», — указали в телеграм-канале омского «Авангарда».
Расписание матчей (6+) предсезонного турнира:
20 августа
12:00 — «Локомотив» — череповецкая «Северсталь»;
16:00 — омский «Авангард» — новосибирская «Сибирь».
21 августа
12:00 — «Локомотив» — новосибирская «Сибирь»;
16:30 — омский «Авангард» — нижнекамский «Нефтехимик».
22 августа
16:30 — череповецкая «Северсталь» — нижнекамский «Нефтехимик».
23 августа
12:00 — новосибирская «Сибирь» — череповецкая «Северсталь»;
16:30 — омский «Авангард» — «Локомотив».
24 августа
12:00 — «Локомотив» — нижнекамский «Нефтехимик»;
16:30 — омский «Авангард» — череповецкая «Северсталь».
25 августа
10:00 — новосибирская «Сибирь» — нижнекамский «Нефтехимик».
Хоккеисты «Локомотива» уже вышли с отпуска и готовятся к новому сезону. Судя по их расписанию, они уже прошли медосмотр. С 6 по 19 августа у них тренировочные сборы в Ярославле.