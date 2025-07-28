«С участием известного исполнителя»: появилась программа чествования «Локомотива» в Ярославле

Чемпионский парад «Локомотива» пройдет в День железнодорожника, 3 августа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 3 августа состоится чемпионский праздник в честь «Локомотива» (6+). Напомним, ярославская хоккейная команда в мае 2025 года одержала победу в финале плей-офф Кубка Гагарина (6+), взяв главную награду.

Хоккейный праздник пройдет в День железнодорожника. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил предварительную программу мероприятия.

Кубок Гагарина — это хоккейный приз, который вручается победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.

«На Советской площади развернется хоккейная фан-зона с интерактивами, где призами станет атрибутика клуба. Чемпионские автобусы с командой и Кубком Гагарина проедут по центральным улицам Ярославля. Маршрут стартует от „Арены-2000“ до Советской площади, где команда присоединится к своим болельщикам», — указано 28 июля в посте губернатора в соцсетях.

Вечером в «Арене-2000» покажут мультимедийное шоу о прошедшем сезоне. Вход — по билетам, их скоро запустят в продажу.

«Чествование команды завершится концертом с участием известного музыкального исполнителя», — добавил губернатор.

Программа празднования «Локомотива»:

12:00 — хоккейный городок на Советской площади (12+);

15:00 — старт автобусной колонны, которая пройдет от «Арены-2000» до Советской площади;

18:00 — гала-вечер в «Арене-2000» с мультимедийным шоу и концертом.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе ХК «Локомотив», подробная программа будет опубликована чуть позже. Вопрос приезда нового главного тренера на данный момент решается.

В финале плей-офф «Локомотив» играл с челябинским «Трактором», счет в серии матчей составил 4:1 в пользу железнодорожников. Многих болельщиков сперва удивила новость чествовать команду в августе. Однако решение объяснялось процессом подготовки к масштабному спортивному мероприятию.

Напомним, сразу после игры президент России Владимир Путин с поздравлениями звонил тренеру Игорю Никитину. Спустя несколько дней после финала Никитин покинул пост главного тренера. Он расторг контракт с ярославским клубом, который длился до 2027 года, и перешел на работу в московский ЦСКА. Вместе с ним ушли и другие представители тренерского штаба.