Ярославцев удивило решение чествовать ХК «Локомотив» в августе: стали известны причины

Чествование «Локомотива» запланировано на август Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы не перестают задавать вопросы, почему чествование ХК «Локомотива», ставшего в мае 2025 года обладателем Кубка Гагарина, запланировано только в августе. Об этом решении руководства хоккейного клуба 29 мая сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Очень странное решение. Игроки покидают клуб, мы будем проводить парад чемпионов с новым составом?», — задают вопросы любители хоккея в соцсетях.

Министерство спорта прокомментировало ситуацию со ссылкой на сам ХК «Локомотив». Такое решение обусловлено несколькими причинами.

«После напряженной серии игр плей-офф многим травмированным игрокам требуется пройти курс реабилитации, прерывание которого может негативно сказаться на процессе эффективного восстановления. Кроме того, клуб обращает внимание, что у легионеров команды в мае истекает срок визы пребывания в России и они должны будут покинуть нашу страну. Что касается волнений относительно покидающих клуб игроков и специалистов, то со всеми уже ведутся или будут проведены переговоры и клуб уверен, что в предстоящем чествовании смогут принять участие максимально возможное количество ребят, ставших чемпионами. Совсем скоро стартует подготовка к новому чемпионату, и многие хоккеисты запланировали отпуск сразу после окончания сезона вместе со своими родными и близкими, которым в период чемпионата не всегда было посвящено достаточное внимание», — сообщили в Министерстве спорта Ярославской области.

Также в хоккейном клубе добавили, что чествование команды требует детальной проработки — от сценария всех событий (не только парада) до изготовления памятных подарков игрокам и тренерам.

«В сложившейся ситуации клуб считает правильным организовать подготовку мероприятия в период реабилитации, восстановления и отдыха игроков и провести его на самом высоком уровне, сделав торжество ярким и запоминающимся», — проинформировали в Минспорте.

Напомним, финал серии игр, где трофеем был Кубок Гагарина, завершился 21 мая победой ярославского «Локомотива». Его соперником был челябинский «Трактор». Ярославский «Локомотив» получил кубок впервые. Мы вели трансляции игр на протяжении всего финала (6+).

Кубок Гагарина — это хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.