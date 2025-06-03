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Спорт Финал плей-офф Ярославцев удивило решение чествовать ХК «Локомотив» в августе: стали известны причины

Ярославцев удивило решение чествовать ХК «Локомотив» в августе: стали известны причины

Публикуем комментарий Министерства спорта

1 810
15 комментариев
Чествование «Локомотива» запланировано на август | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧествование «Локомотива» запланировано на август | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чествование «Локомотива» запланировано на август

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы не перестают задавать вопросы, почему чествование ХК «Локомотива», ставшего в мае 2025 года обладателем Кубка Гагарина, запланировано только в августе. Об этом решении руководства хоккейного клуба 29 мая сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Очень странное решение. Игроки покидают клуб, мы будем проводить парад чемпионов с новым составом?», — задают вопросы любители хоккея в соцсетях.

Министерство спорта прокомментировало ситуацию со ссылкой на сам ХК «Локомотив». Такое решение обусловлено несколькими причинами.

«После напряженной серии игр плей-офф многим травмированным игрокам требуется пройти курс реабилитации, прерывание которого может негативно сказаться на процессе эффективного восстановления. Кроме того, клуб обращает внимание, что у легионеров команды в мае истекает срок визы пребывания в России и они должны будут покинуть нашу страну. Что касается волнений относительно покидающих клуб игроков и специалистов, то со всеми уже ведутся или будут проведены переговоры и клуб уверен, что в предстоящем чествовании смогут принять участие максимально возможное количество ребят, ставших чемпионами. Совсем скоро стартует подготовка к новому чемпионату, и многие хоккеисты запланировали отпуск сразу после окончания сезона вместе со своими родными и близкими, которым в период чемпионата не всегда было посвящено достаточное внимание», — сообщили в Министерстве спорта Ярославской области.

Также в хоккейном клубе добавили, что чествование команды требует детальной проработки — от сценария всех событий (не только парада) до изготовления памятных подарков игрокам и тренерам.

«В сложившейся ситуации клуб считает правильным организовать подготовку мероприятия в период реабилитации, восстановления и отдыха игроков и провести его на самом высоком уровне, сделав торжество ярким и запоминающимся», — проинформировали в Минспорте.

Напомним, финал серии игр, где трофеем был Кубок Гагарина, завершился 21 мая победой ярославского «Локомотива». Его соперником был челябинский «Трактор». Ярославский «Локомотив» получил кубок впервые. Мы вели трансляции игр на протяжении всего финала (6+).

Кубок Гагарина — это хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.

Как считаете, август — удачное время для чествования ярославских хоккеистов?

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хоккей Локомотив Кубок Гагарина Праздничные мероприятия
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Комментарии
15
Гость
3 часа
Очень странно все происходящее. Объяснение властей и клуба еще более странные. Кому в августе интересно отмечать событие чуть ли не 3-х месячной давности? Не надо ничего выдумывать. Всего-то прокатить команду в 2-х этажном автобусе по центру города, приехать на Советскую, где после дня города имелась сцена, и дать возможность высказаться игрокам, тренерам, властям. И можно расходиться. Посмотрите как в НХЛ это делают, не надо ничего выдумывать и тратить миллионы.
Гость
4 часа
Это как Новый год праздновать в апреле...
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