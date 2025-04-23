Бывший тренер сборной России рассказал о шансах ярославского «Локомотива» в решающем матче плей-офф

Даниил Исаев со старта плей-офф является основным вратарем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











23 апреля пройдет седьмой матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Счет в серии 3:3. Перед решающей игрой 76.RU поговорили с бывшим главным тренером сборной России Владимиром Плющевым.

«Седьмой матч — это последний матч для одной из команд, это все прекрасно понимают. Игра будет очень упорной. В психологическом плане, я думаю, небольшое преимущество у „Авангарда“. Все остальное будет решать площадка», — сказал в разговоре с корреспондентом 76.RU Владимир Плющев.

Хоккейный эксперт отметил, что серия равная по силам.

Владимир Плющев был тренером сборной России на чемпионате мира в 2003 году. Команда заняла седьмое место. До этого тренировал юношескую и юниорскую сборные. Привел молодежную команду к золоту Молодежного чемпионата мира в 2002 году.

Пятую и шестую игру «Локомотив» проиграл. Многие стали отмечать, что ярославцы стали сбавлять, однако Владимир Плющев считает, что это не так.

«„Локомотив» играет в своем ключе. Он показывает это на протяжении нескольких сезонов. У «Авангарда» немного лучше импровизация в атаке. За счет этого они и выиграли последний матч. Тем не менее, у «Локомотива» свой почерк, и здесь все будет зависеть от того, какая будет реализация при неравных составах и как сыграют вратари», — рассказал Владимир Плющев.

Во всех играх плей-офф сезона 24/25 в воротах «Локомотива» играл Даниил Исаев. Из 10 матчей, 7 — победные. Вратарь даже сыграл один раз на ноль, то есть оформил «сухарь». Это произошло во время второго матча с «Торпедо», когда нижегородцы уступили со счетом 0:2.