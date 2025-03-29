«Палка о двух концах»: главный тренер ярославского «Локомотива» высказался после тяжелой победы

Результаты игры «Локомотива» с «Торпедо» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29 марта ярославский «Локомотив» одержал победу во втором матче (6+) плей-офф против «Торпедо». Нижегородская команда уступила железнодорожникам со счетом 0:2. После победы свои комментарии дал главный тренер ярославской команды Игорь Никитин.

«Тяжелая игра, готовимся дальше», — подвел итог встречи Игорь Никитин.

Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу ярославцев. С передачи Георгия Иванова и Максима Березкина шайбу забросил нападающий Максим Шалунов. В стартовой заявке матча не было молодого игрока Егора Сурина. Это заметили журналисты и уточнили у главного тренера, почему решили заменить нападающего.

«Мы не заменили Сурина, мы дали ему первый матч в плей-офф переварить. Молодой парень, очень много эмоций. В серии игра не одна, он готовится на следующий матч», — объяснил Игорь Никитин.

Второй период остался безголевым. Игроки «Торпедо» были трижды оштрафованы, чего нельзя сказать о ярославцах. Игроки «Локомотива» провели вторую двадцатиминутку без удалений.

«Палка о двух концах, легкое большинство приходило. Не в плане судейства, а в плане того, что оно шло одно за другим. Это немного ввело в заблуждение. Но это игра, от человеческого фактора никуда не деться», — сообщил Игорь Никитин.

Однако под конец третьего периода ярославцам пришлось несколько раз сыграть в меньшинстве. Сначала за подножку был удален Рушан Рафиков, следом обоюдное удаление после стычки на пятаке получил защитник Алексей Березглазов. Ярославцы оборонялись вчетвером. После выхода с удаления Рафиков получил еще один двухминутный штраф за удар клюшкой. «Локомотив» выстоял и это меньшинство.

«Игры в меньшинстве и большинстве повлияли. Чистая психология, меньшинство здорово отработало. Жора (Георгий Иванов) в большинстве спас. Ребята это отметили», — сообщил Игорь Никитин.

За две минуты до конца матча тренерский штаб «Торпедо» снял вратаря, и нижегородские хоккеисты играли вшестером, «Локомотив» выстоял и при такой игре. Более того, ярославский нападающий Георгий Иванов забросил шайбу в пустые ворота. Счет в конце игры 2:0.

«У нас нет задачи дать всем поиграть. У нас задача выиграть. Отталкиваемся от этого», — сказал Игорь Никитин.

Ответственность за ворота весь матч лежала на плечах Даниила Иваева. Голкипер проводит уже вторую игру основным вратарем в первом раунде плей-офф. На счету Даниила «сухарь», иначе говоря, он сыграл на 0, не пропустив ни одну шайбу.

Впереди у «Локомотива» две игры в Нижнем Новгороде. На выезде ярославцы проведут матчи 31 марта (6+) и 2 апреля (6+). Счет в серии — 2:0 в пользу «Локомотива».