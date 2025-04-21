«Человеческий фактор»: главный тренер — о поражении ярославского «Локомотива»

«Локомотив» уступил «Авангарду» в шестом матче серии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 21 апреля в Омске прошел шестой матч (6+) поединка между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Игра завершилась поражением ярославцев со счетом 0:3. В итоге счет в серии стал равным — 3:3.

«Сегодня не смогли найти ключ к воротам соперника и сами два гола одинаковых скушали», — оценил итог встречи главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции.

Причины поражения он объяснил человеческим фактором.

«Игры через день. Не каждый может себя, скажем так, не то, что заставить, а держать себя в таком тонусе. Человеческий фактор», — пояснил он.

По мнению Никитина соперники в целом равны по силам.

«Соперники заслуживают друг друга. Поэтому и серия такая. Играют две характерные команды», — констатировал он.

Также главный тренер «Локомотива» оценил стычку между игроками двух команд, которая произошла после завершения игры:

«У нас команда не выдержанная, хватает всего. Мужской коллектив. Поэтому это нормально. Не смирились с поражением. Но все было без хамства».

Игорь Никитин рассказал о подготовке к финальной решающей игре 23 апреля.

«Я думаю первые крупные победы дали заблуждение, что голы будут игровые. В плей-офф это исключение из правил. В основном это трудовые моменты. Поэтому нам нужно здесь перестроиться», — сообщил он.