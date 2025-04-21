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Спорт Ярославский «Локомотив» всухую проиграл омскому «Авангарду»

Ярославский «Локомотив» всухую проиграл омскому «Авангарду»

Рассказываем, как прошел матч

299
6 комментариев
«Локомотив» проиграл (6+) омскому «Авангарду» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» проиграл (6+) омскому «Авангарду» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» проиграл (6+) омскому «Авангарду»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

21 апреля прошел шестой матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» во втором раунде плей-офф. Игра завершилась счетом 0:3. Как прошел матч? Расскажем в этом материале.

Напомним, ярославский «Локомотив» уступил в пятом матче (6+) серии.

Ярославцы начали матч с пропущенной шайбы. Игроки «Локомотива» перебросали соперника, но в ворота шайбу доставить так и не смогли.

Второй период остался безголевым. Перед его окончанием ярославцам пришлось поиграть в меньшинстве. Защитник Никита Черепанов получил двухминутное удаление за подножку. Команда выстояла. За 30 секунд до конца игрового отрезка хоккеист «Авангарда» выскочил с шайбой на ворота Даниила Исаева. Ярославский хоккеист Мартин Гернат был наказан за подножку, во время остановки атаки соперника. За это «Локомотиву» был назначен штрафной бросок, иначе говоря буллит.

На выполнение штрафного броска отправился Райан Спунер. Однако, вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не позволил ему его реализовать. Счет после второго периода все еще был 0:1.

Для ярославцев третий период был таким же, как предыдущие — безголевой. Хоккеисты «Локомотива» боролись, но шайбу забросить так и не смогли. Однако игроки омской команды свой момент реализовали. За пять минут до конца третьего периода шайба оказалась в воротах «Локомотива». Потом ярославская команда пропустила в пустые ворота. Счет в серии 3:3. Все решиться в седьмом матче.

Ранее мы публиковали мнение хоккейного эксперта о серии «Локомотив» — «Авангард».

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Спорт Плей-офф Хоккей
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Комментарии
9
Гость
15 минут
Всё это очень напоминает прошлый год-серию с Магнитогорском,та же неспособность забить. И кончится также.
Гость
14 минут
Чемоданы в отпуск практически упакованы)
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