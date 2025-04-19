«Легкий путь — ничего хорошего»: главный тренер ярославского «Локомотива» высказался после поражения

«Локомотив» проиграл «Авангарду» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 апреля ярославский «Локомотив» уступил (6+) омскому «Авангарду» со счетом 2:3. В серии всё еще ведут железнодорожники. Однако соперник сократил отставание и теперь счет серии 3:2. После матча свои комментарии дал главный тренер ярославской команды Игорь Никитин.

«Это игра плей-офф. Команды сражались, очень много наших бросков заблокировано. Готовимся к следующей игре», — подвел итог матчу Игорь Никитин.

В первом периоде ярославцы пропустили шайбу. Она пролетела под рукой у вратаря Даниила Исаева. За стартовый игровой отрезок «Локомотиву» не удалось реализовать свои моменты, на перерыв ярославцы уходили со счетом 0:1.

На пресс-конференции журналисты сравнили прессинг «Локомотива» в пятом матче и предыдущих, и отметили, что ранее команда показывала себя лучше.

«„Авангарду» нужно отдать должное. И мы, видимо, решили, что это не очень важный компонент. Это плей-офф, все игры провести от ножа — тяжело, не каждый это может. Мы тоже учимся», — сообщил Игорь Никитин.

Во втором периоде ярославцы пропустили еще одну шайбу. Соперник реализовал большинство. Однако спустя несколько минут шайбу удалось забросить нападающему «Локомотива» Максиму Березкину, но соперник тут же ответил.

«Когда играешь пятый матч с соперником, прекрасно понимаешь, как он будет начинать», — сказал Игорь Никитин.

Счет 1:3 явно не устраивал ярославцев. Именно поэтому защитник «Локомотива» Рушан Рафиков помог команде сократить отставание. Перед финальным игровым отрезком счет был 2:3. Журналисты поинтересовались у Игоря Никитина, есть ли давление играть на домашнем льду, перед своими болельщиками.

«Если бы было давление, не проспали бы. Для большой команды в плей-офф разница дома или на выезде не существенна», — ответил Игорь Никитин.

Третий период остался безголевым. Игра (6+) завершилась со счетом 2:3 для «Локомотива». 21 апреля шестой матч (6+) пройдет на омском льду.

«Здесь хоккей, здесь эмоции. Кого-то эмоции подпитывают, кто-то эмоции подавляет. Сегодня сначала где-то эмоций не хватало, а потом они приводили к спешке, к не завершению моментов, их было достаточно, нужно было завершать. Для нас точно, легкий путь — ничего хорошего, поэтому готовимся дальше», — сообщил Игорь Никитин.