Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери: приметы, запреты и традиции

Казанская икона Божией Матери — один из наиболее почитаемых образов в России. С ней связывают многие чудеса спасения государства и сокрушения врагов Руси. И как будто бы в подтверждение значимости иконы торжество в ее честь устраивают дважды в год: в середине лета и осенью. Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери как раз не за горами. И вот что принято делать в этот день, а чем заниматься нельзя ни в коем случае.

Как появилась Казанская икона Божией матери

Сама Казанская икона известна с XVI века, даже называют точную дату — 21 июля 1579 года. По преданию, ее явление произошло после крупного пожара в Казани. Богородица пришла во сне к дочери купца Онучина — 9-летней Матроне — и рассказала о своей иконе, которая лежит на пожарище под развалинами одного из домов. Взрослые не поверили девочке, и никто никуда не пошел. Тогда Богородица являлась маленькой Матроне еще дважды, пока наконец-то она вместе с матерью не отправилась в указанное место. Там-то они и нашли образ Богородицы, который никак не пострадал от огня, уничтожившего всё вокруг.

Найденный на пепелище образ сперва перенесли в храм Николы Тульского. После его разместили в Благовещенском соборе. В то же время, когда шла торжественная служба в честь явления Казанской иконы, были и первые чудеса, которые ей приписывают — прозрели два слепца. В дальнейшем с образом связывали не только многочисленные исцеления, но и победы над врагами. Поэтому Казанской иконе молились не только для избавления от телесных немочей, но и просили об удаче в ратных делах, о помощи воинам и защитникам. Просьбы эти осуществлялись, и Казанской иконе стали приписывать чудодейственные свойства.

Когда осенний праздник Казанской иконы Божией Матери

Осенний праздник в честь Казанской иконы Божией Матери связан как раз таки с победой. Его история начинается в Смутное время, когда царь Иоанн IV Грозный умер, за ним преставился его сын Федор I, и на этом династия прервалась. Правда, ходили слухи, что есть еще один престолонаследник, сын Грозного Дмитрий. На их фоне повсеместно стали появляться многочисленные лжедмитрии, претендующие на престол. Один из таких «престолонаследников» явился не один, а вместе с польскими захватчиками, да и засел в Москве.

Чтобы освободить страну от интервентов, князь Дмитрий Пожарский и земской староста Кузьма Минин собрали народное ополчение. Но перед тем как отправиться в поход против захватчиков, ополченцы долго и самоотверженно молились Казанской иконе Божией Матери. Она молитвы услышала и помогла — войска Минина и Пожарского взяли верх.

Поляков изгнали из столицы 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года, и с тех самых пор церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание захватчиков с русской земли.

С чем помогает Казанская икона Божией матери

Казанскую икону Божией Матери почитают как заступницу. Традиционно у нее просят защиты и поддержки. А незамужние девушки, отчаявшиеся найти себе пару, обращаются с этой проблемой в день Казанской именно к Богородице. Считается, что браки, заключенные 4 ноября, самые крепкие, ведь обрести счастье семьям помогает сама Богородица.

Традиции осеннего праздника Казанской иконы Божией Матери

4 ноября начинается с праздничных богослужений в церкви. Богородицу благодарят за помощь и поддержку, ей возносят прошения. Так как чествование Казанской иконы Божией Матери один из главных православных праздников, его следует встречать богато. Ограничений по меню нет, но стоит воздержаться от крепких напитков и вообще не злоупотреблять алкоголем. Считается, что стол должен быть разнообразным, но главным традиционным блюдом к этому дню называют пирог.

Что нельзя делать в осенний праздник Казанской иконы

Особых ограничений в этот день нет, но существуют традиционные правила:

Склоки, ругань и выяснение отношений в праздник считаются великим грехом. Отказывать в помощи нуждающимся не принято. Если можешь — помоги. Грустить и предаваться унынию в великий праздник нельзя. Домашние заботы и тяжелую работу откладывают. Даже еду готовят не день в день, а накануне.

Из народной традиции также можно выделить запрет на дальнюю дорогу. Считалось, что на Осеннюю Казанскую долгий путь ведет к беде.

Приметы на 4 ноября

В народе практически каждой знаменательной дате приписывались какие-либо особенности. Так появились приметы. Если говорить конкретно о дне Казанской иконы Божией Матери, то можно выделить только одну.

Считалось, что утренний туман в этот день указывает на грядущее потепление. Однако дождливая или ясная погода всегда говорила о том, что вскоре наступит настоящая зима со снегом и морозами.