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Недвижимость Что будут делать с земельными участками взяточников: детали плана

Что будут делать с земельными участками взяточников: детали плана

Инициатива уже получила поддержку в большинстве регионов России

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Законодатели считают, что в России появится легальный механизм приобретения изъятых земельных участков по рыночной цене | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUЗаконодатели считают, что в России появится легальный механизм приобретения изъятых земельных участков по рыночной цене | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Законодатели считают, что в России появится легальный механизм приобретения изъятых земельных участков по рыночной цене

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Земельные участки, изъятые у коррупционеров, планируется выставлять на открытые торги. Средства от продажи собираются направлять на пополнение казны. Соответствующий законопроект может пройти первое чтение в Госдуме уже в мае. Такая инициатива получила поддержку правительства и ряда регионов, выяснили «Известия».

«После снятия действующего запрета такие земельные участки будут выставляться на торги. Для бюджета это означает дополнительные поступления, а также сокращение расходов на содержание имущества. Для граждан и бизнеса это создаст легальный механизм приобретения земли у публичного собственника по рыночной цене», — пишет издание.

Кабмин уже одобрил проект с поправкой, предложив сохранить запрет для федеральной земли, которая не относится к конфискату. Ко второму чтению доработки учтут. Закон могут принять до 19 июля, уточняют «Известия».

Сейчас только в Московской области с 2020 года не проданы более 2 тысяч участков площадью 581,3 гектара с кадастровой стоимостью свыше 2,7 миллиарда рублей. Земля, конфискованная по уголовным делам, лежит мертвым грузом на балансе государства. Хотя оптимально подходит под коттеджное и дачное строительство.

Ранее депутаты разрешили продажу конфискованного жилья коррупционеров. Действующий закон позволяет реализовать изъятую недвижимость, только если она минимум вдвое дороже средней стоимости аналогичных квадратных метров на вторичном рынке.

Отбирать землю в России недавно начали у дачников. Такая участь грозит владельцам огородов по всей стране, если территория заросла сорняками и кустами.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Земельный участок Коррупция Уголовное дело Коттедж
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Комментарии
2
Гость
24 апреля, 06:19
Принят закон о дарении родственникам коммерческой недвижимости (заводы, месторождения итд) без уплаты налогов Так держать, а мы за хрущёвку платим налоги
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Гость
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