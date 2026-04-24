Что будут делать с земельными участками взяточников: детали плана

Законодатели считают, что в России появится легальный механизм приобретения изъятых земельных участков по рыночной цене Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Земельные участки, изъятые у коррупционеров, планируется выставлять на открытые торги. Средства от продажи собираются направлять на пополнение казны. Соответствующий законопроект может пройти первое чтение в Госдуме уже в мае. Такая инициатива получила поддержку правительства и ряда регионов, выяснили «Известия».

«После снятия действующего запрета такие земельные участки будут выставляться на торги. Для бюджета это означает дополнительные поступления, а также сокращение расходов на содержание имущества. Для граждан и бизнеса это создаст легальный механизм приобретения земли у публичного собственника по рыночной цене», — пишет издание.

Кабмин уже одобрил проект с поправкой, предложив сохранить запрет для федеральной земли, которая не относится к конфискату. Ко второму чтению доработки учтут. Закон могут принять до 19 июля, уточняют «Известия».

Сейчас только в Московской области с 2020 года не проданы более 2 тысяч участков площадью 581,3 гектара с кадастровой стоимостью свыше 2,7 миллиарда рублей. Земля, конфискованная по уголовным делам, лежит мертвым грузом на балансе государства. Хотя оптимально подходит под коттеджное и дачное строительство.

Ранее депутаты разрешили продажу конфискованного жилья коррупционеров. Действующий закон позволяет реализовать изъятую недвижимость, только если она минимум вдвое дороже средней стоимости аналогичных квадратных метров на вторичном рынке.