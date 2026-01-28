Никто не позарился? В Ярославле продлили торги по продаже бывшей поликлиники

В Ярославле продлили сроки аукциона по продаже бывшей поликлиники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили сроки приема заявок на аукцион по продаже здания бывшей поликлиники № 1 на Московском проспекте, 43/10. Изначально дата аукциона была назначена на 30 января. Но сроки приема заявок продлили до 2 марта, а торги хотят провести 5 марта. Информация об этом опубликована на сайте «Российского аукционного дома».

«Здание Г-образной формы, расположено в 1,6 км от исторического центра Ярославля, фасад выходит на крупнейшую транспортную артерию города — Московский проспект. Окружающая застройка представлена мало- и среднеэтажными зданиями, относящимися к периоду застройки проспекта в ХIХ-ХХ в., а также современными постройками. Транспортная и пешеходная доступность объекта — отличная, парковка возможна во внутреннем дворе здания и на прилегающем участке около здания», — говорится в объявлении.

В состав лота включены несколько объектов: двухэтажное здание больницы площадью 1770,5 квадратных метра, являющееся объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта», 1855 г., 1862 г., 1903 г. Здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж площадью 47,6 квадратных метра, сарай площадью 57,2 квадратных метра и земля, на которой расположено здание. Общая площадь участка — 2023 квадратных метра.

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте изначально принадлежало ярославскому купцу Алексею Трунову. Он очень любил детей, и в какой-то момент решил отдать собственный дом на тогда еще Большой Московской улице под нужды приюта, который был торжественно открыт в 1858 году. В 1904 году на пожертвования ярославских доброхотов приют расширился.

Полностью объект оценивают минимум в 88 млн 829 тысяч 738 рублей. Чтобы принять участие в торгах, нужно внести задаток в 8 млн 882 тысячи 973 рубля 80 копеек. Историческое здание достанется тому участнику торгов, который предложит самую высокую цену за объект.

Правда, в действительности ранее приобрести бывшую поликлинику в Ярославле желающих не было. Пришлось даже снижать цену на здание, которое экстренно закрыли и признали аварийным летом 2023 года.

Вместо стационара губернатор Михаил Евраев пообещал построить новые модульные поликлиники на улицах Гоголя и Мельничной. Строительство объекта на улице Гоголя в итоге вылилось в уголовное дело.