«Иногда казалось, что сегодня меня убьют»: история матери двоих детей, которую муж-боец избивал и держал в страхе несколько лет

Сейчас Ангелина в безопасности Источник: __angelna.g / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жестоко избивал, не давал уйти, угрожал отобрать детей. Звучит как страшный сон, но для Ангелины из Владивостока это был сценарий повседневной жизни.

«У меня есть муж. Он постоянно меня бьет. Очень сильно. Он не стесняется это делать при детях и в присутствии других людей, потому что знает, что у меня нет поддержки, ни родственников, ни друзей», — написала она однажды в соцсети.

Мать двоих детей рассказала, что всё началось после рождения младшей дочери два года назад. За это время она получила пять серьезных травм головы и перенесла разрыв барабанной перепонки. Чтобы скрыть следы избиений, она всегда пользовалась косметикой, а рассказывать кому-то о происходящем боялась.

Сейчас муж Заур ушел из дома, и Ангелина осталась одна с детьми. Она пытается жить нормальной жизнью, не дать супругу избежать наказания за его действия и защитить своих детей. VLADIVOSTOK1.RU собрал всё, что известно об этой истории.

«Хотела сохранить семью»

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По словам самой Ангелины, материально она от мужа не зависит: у нее свое маркетинговое агентство, которое она успешно развивает. Себя считает яркой и независимой, но, несмотря на сильный характер, правилам партнера поддалась: носила закрытые вещи, приходила домой не позже 21:00, почти не общалась с подругами и ходила в тренажерный зал только с мужем. Но это не спасало ее от приступов агрессии.

Ангелина — действительно видная красавица Источник: __angelna.g / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Попросить помощи матери двоих детей было не у кого: семьи и родных у нее нет, оставалось только идти в полицию. Там рассказали, что все заявления от Ангелины принимали: один раз информация о побоях пришла из больницы, но после этого пострадавшая не отвечала на звонки участкового. Второй раз она лично пришла в отдел. Заявление у нее приняли и отправили на медицинское обследование, чтобы зафиксировать степень тяжести нанесенных травм. Но с результатами пострадавшая так и не вернулась.

Почему не развелась? Любила. Кто не был в отношениях с нарциссом с нулевым чувством эмпатии, тот никогда меня не поймет. Хотела сохранить семью, всё как у всех. Умирала внутри оттого, что мои дети живут и всё это видят. Ангелина

Когда пост Ангелины в соцсети получил огласку, началась проверка всего опубликованного. В дело включились прокуратура и следком. По факту сообщений завели уголовное дело по статье «Истязание». Максимальное наказание по нему — до 3 лет колонии.

Инцидент в спортзале

По словам Ангелины, муж регулярно ее пинал, душил, бил всем, что попадется под руку. Бил посуду и ломал ее вещи, обливал ледяной водой, если был чем-то недоволен. Не останавливало Заура даже то, что истязания видели дети, а младшая дочка вообще была на руках у матери.

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Последней каплей стал инцидент в фитнес-клубе. Выходной день, народу в зале было немного. Ангелине стало жарко, и она спросила у мужа разрешения расстегнуть кофту, под которой был надет закрытый спортивный топ. Ему это якобы не понравилось, и он выбил из-под ноги жены степ, на котором она делала упражнение.

Перепуганная женщина выбежала в коридор. Заур ее догнал и, с ее слов, начал пинать и плюнул в лицо. Остановили происходящее сотрудники.

«Спасибо, что ваши девочки-администраторы заступились! Они были горой за меня. Это неправда, что клуб бездействовал. Спасибо тренеру Андрею, который не побоялся и заступился. Спасибо девочкам-персоналу, что поспособствовали тому, чтобы меня вывести из клуба и я смогла уехать. Что видели, как я прячусь в хозподсобке, он туда ломился, и они его выгоняли. Лучше защиты и клиентоориентированности не могло быть в этой ситуации», — написала Ангелина в соцсетях.

В клубе, свою очередь, прокомментировали, что разглашать информацию об инциденте, пока идет проверка полиции, они не могут, публиковать записи с камер — тоже.

«Мы категорически не приемлем любые формы физического насилия, агрессии и угрозы безопасности посетителей и сотрудников клуба», — заявили в спортзале.

«Признаю, что я виноват»

Источник: zaurbabaev07 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Заур отпираться не стал. Муж Ангелины признал, что был неправ и его поведение недопустимо. Он написал в соцсетях, что «два темпераментных человека в одной испанской семье ужиться не могут».

«Признаю, что я виноват и поднимать руку и не справляться с эмоциями — это слабость. Ничего не оправдает эти поступки, безусловно, это мои ошибки жизни, которые я совершил и несу за них ответственность. Ангелин, мы с тобой лично сами знаем эту кухню изнутри. Пытаться оправдываться или делать тебя в иных ситуациях виноватой неуместно, это наше личное. Ты хорошая мама, хороший человек, но два темпераментных человека в одной испанской семье ужиться не могут, извини меня, что так получилось», — гласил текст в сторис.

Что известно о муже?

Источник: Маргарита Лазарева / «Спорт 25» /sport25.pro

По предположению СМИ, муж пострадавшей — приморский спортсмен Заур Б., который участвовал в Международном турнире по современному панкратиону на Кубок мэра в 2023 году. Мероприятие тогда было посвящено помощи бездомным животным, а сам боец сражался со звездой «Дома-2» Иваном Барзиковым из Москвы в номинации «Битва блогеров» и победил.

В последующих мини-интервью он рассказал, что увидел вызов Барзикова в Сети и отозвался, потому что в детстве занимался борьбой, спортивная база была. Во взрослом возрасте спорт из жизни не исключил, занимался в тренажерном зале.

В его карточке на сайте mma-oracle.com значится: «Представляет страну: Россия. Начал свою профессиональную карьеру в 2023 году и на данный момент провел 1 бой, из которых победил 1 раз и проиграл 0. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как Open Fighting Championship. Встречался в поединках с такими соперниками, как Иван Барзиков».

Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU написал Зауру в социальных сетях, но на момент публикации материала мужчина на сообщение не ответил.

«Не надо провоцировать мужчин»

После того как история получила оглушительную огласку, люди стали присылать Ангелине сотни похожих историй, где женщины или ушли, или пытаются уйти от мужей-абьюзеров. Кто-то из знакомых вспоминал, что действительно замечал, насколько Заур может быть агрессивным. Кто-то сомневался в словах пострадавшей: говорили, что на самом деле ее муж — хороший и отзывчивый человек. А кто-то писал, что женщина сама провоцировала мужчину.

По мнению знакомых, она бы никогда не стала набивать себе популярность на подобной истории, а «если уж заговорила, то ситуация действительно критичная». Друзья женщины предположили, что негатив в ее сторону или недоверие к ее истории вызваны яркой внешностью Ангелины, которая не похожа на «привычный типаж жертвы абьюза».

Впрочем, на фоне хайпа решили высказаться многие. Например, приморский правозащитник Максим Чихунов призвал девушек не провоцировать мужчин и в случае агрессии просто уходить из семьи или обращаться к семейному психологу.

«Знаете, почему еще не принят закон о домашнем насилии? Потому что есть ряд нюансов. Во-первых, пара мирится почти сразу, и от привлечения к ответственности партнера отказываются. Извините, но это практика. Во-вторых, если есть общие дети, разве вы хотите, чтобы их отец или мать были судимы? Ведь потом судимость предка повлияет на судьбу ребенка. И, в-третьих, дети подрастут и начнут задавать вопросы. Мне кажется, самый лучший вариант — это семейный психолог, а на крайний случай — развод. Ну не получилось построить семью, ну что ж, зачем страдать? Может, с другим или с другой получится», — говорится в одном из постов на эту тему.

Источник: Максим Чихунов. Политик и правозащитник / T.me

Следом решил взять слово тренер по имени Иван из Владивостока. Он не стал никого оправдывать, но подчеркнул, что «многие женщины иногда ведут себя неподобающе».

«Решил высказаться по поводу этой девочки Ангелины. Идет хайп в интернете, что ее мужчина избивал на протяжении двух лет. Не особо изучал эту историю. Меня зацепило одно но: все блогеры, кто обозревает эту ситуацию, выдергивают из контекста. Объясню. Многие женщины иногда ведут себя неподобающе. Я не имею в виду, что Ангелина — одна из них. Но бывают женщины, которых назвать женщинами достаточно сложно из-за их поведения. Вследствие чего большинство случаев подобного рода происходят с участием недостойных опять-таки этого звания мужчин.

Многие говорят, что это происходило на протяжении двух лет. Возникает вопрос: ты не дружишь с головой? Что ты терпишь?! Что у человека течет фляга, и он распускает руки. Одного раза достаточно, чтобы провести с человеком беседу, и, если видишь, что неадекватный, ваши дороги с ними расходятся», — сказал Иван.

Дыма без огня не бывает. Я понимаю, чтобы мужик поднял руку на женщину — на это нужна какая-то провокация. Просто так это не происходит. Делайте выводы сами. Иван тренер

На следующий день оба видеообращения пропали с его страницы. Но он успел получить множество негативных комментариев от женщин, которые пережили насилие в семье или просто поддержали Ангелину.

Что будет дальше

Сейчас Ангелина работает с адвокатом и собирает все необходимые документы, чтобы защитить себя и детей. Поэтому она не спешит разглашать подробности и показывать лицо мужа. Называть личные данные и отвечать на вопросы журналистов пока тоже не готова. Объяснила это просто: вся эта история не хайп и не попытка на ней заработать, просто вышло так, что ее обращение ушло в массы и огласка вышла из-под контроля.

Живет она вместе с детьми в закрытом поселке с охраной и отзывчивыми соседями. Ангелина уверена в своей безопасности и уезжать из города не планирует, в том числе потому, что сейчас у нее есть поддержка профессионального юриста.