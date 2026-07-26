Депутатов хотят отправить на военные сборы, а срочникам дать новые обязанности: итоги недели

Не все депутаты проходили военную службу Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Август принесет температурные качели

Последний месяц лета в России пройдет на температурных качелях. Периоды жары будут сменяться похолоданиями с ливнями и грозами. По данным Гидрометцентра, в европейской части страны первая половина августа порадует летней погодой, но уже во второй декаде станет прохладнее.

В Москве и Подмосковье средняя температура ожидается около +20…+25 градусов, к концу месяца — +17…+22. На юге, где в июле лили дожди, установится жара до +32 градусов. На Урале и в Западной Сибири дневная температура в начале месяца составит +23, к концу лета снизится до +16.

На Дальнем Востоке ожидается сезон муссонных дождей, которые могут создать угрозу подтоплений. Температура здесь составит около +22…+25 градусов. На севере страны днем воздух будет прогреваться до +15…+21, по ночам — до +8…+13.

Локальные ливни возможны в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях. На северо-западе пасмурные периоды будут чередоваться с дождями и шквалистым ветром.

«В августе самым дождливым станет Дальневосточный регион. Это связано с тем, что дальневосточный муссон входит в активную фазу. Уровень осадков в этом регионе будет около нормы. Но всегда есть риск подтоплений», — рассказал «Известиям» ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков.

Урал в первой половине месяца может оставаться сухим, но к середине августа ожидаются волны прохлады с дождями и грозами. Периоды сильных осадков и усиление ветра также возможны в Поволжье.

Правила проживания для мигрантов ужесточили

Госдума приняла два закона, ужесточающих миграционные правила. Первый расширяет основания для отказа в гражданстве, разрешении на временное проживание и виде на жительство, второй удваивает перечень правонарушений для выдворения из страны.

Сейчас иностранцам отказывают только при судимости за умышленные тяжкие преступления. Новый закон добавляет любую непогашенную судимость как основание для отказа или аннулирования уже выданных документов.

Исключения сделали для беженцев и тех, кто получил политическое убежище в России. При подаче заявления на РВП или ВНЖ потребуют справку о судимости из страны проживания (не старше трех месяцев), кроме детей до 14 лет, беженцев и контрактников ВС РФ.

Закон вступит в силу через 180 дней, а ранее поданные заявления рассмотрят по старым правилам. Для граждан Украины на два года справку о судимости также не потребуют.

Второй закон расширяет перечень правонарушений для выдворения с 22 до 45 статей КоАП. В него вошли участие в несанкционированных митингах, дискредитация ВС РФ, призывы к санкциям против России, нарушение режима КТО, мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Также в списке экстремистские статьи: осквернение религиозных символов, возбуждение ненависти, пропаганда нацистской символики и призывы к терроризму. Закон также повышает штрафы за нарушения миграционных правил.

Правила назначения единого пособия изменили

С 21 июля вступили в силу новые правила назначения единого пособия. Одно из главных изменений коснулось подтверждения причин отсутствия доходов — теперь уход за родственниками засчитывается только для близких членов семьи и требует документального подтверждения.

В Социальном фонде России пояснили, что перечень уважительных причин для отсутствия официального дохода сузили. В него вошли инвалиды I группы, престарелые, нуждающиеся в постоянном уходе по заключению врача, и граждане старше 80 лет, но только если они являются близкими родственниками.

К близким относятся дети, родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры, внуки и супруги. Уход за дальними родственниками, соседями или посторонними людьми больше не дает права применять правило «нулевого дохода».

Степень родства нужно подтверждать документами — свидетельством о рождении или браке. Также период ухода должен длиться не менее десяти месяцев в расчетном периоде. Если он короче — минимальный доход пересчитают пропорционально.

Расписание ЕГЭ изменили навсегда

Единый государственный экзамен будет начинаться не ранее 1 июня — соответствующее распоряжение президента стало бессрочным. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, мы можем стартовать экзаменационную кампанию», — рассказал Музаев в интервью ТАСС.

По его словам, нововведение полностью оправдало себя в 2026 году. Раньше экзамены нередко стартовали 23 мая, когда в школах еще не отгремели последние звонки. Теперь у педагогов и выпускников появилось время, чтобы без спешки завершить учебный год и сосредоточиться на подготовке.

Путин учредил новый праздник

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Праздник будут отмечать ежегодно 22 декабря. Дату выбрал Минспорт: именно в этот день в 1946 году в СССР прошли первые матчи первого чемпионата страны по хоккею с шайбой.

Банки ужесточили подход к заемщикам

Российские банки стали реже предоставлять послабления должникам, испытывающим финансовые трудности. Во втором квартале 2026 года кредиторы дали уступки на 22% меньше, чем годом ранее.

«Банки действительно сокращают долю „реальных“ реструктуризаций, таких как кредитные каникулы или снижение ставки, чаще ограничиваясь отменой штрафов и пеней как минимально затратной уступкой», — пояснил председатель совета директоров АО «Первоуральскбанк» Михаил Брюханов в разговоре с «Известиями».

Сильнее всего сократилось число уступок по потребительским кредитам — на 43%, до 322,7 тысячи случаев. По ипотеке, автокредитам и кредитным картам количество послаблений выросло на 18–36%, но их доля в общем объеме составляет лишь около четверти.

В мае 2026 года банки чаще всего переносили дату платежа — 40,6% случаев. Также они временно прекращали начисление процентов (21,5%) и списывали штрафы и неустойки (35%).

Центробанк в десятый раз снизил ключевую ставку

Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14% годовых. Это десятое снижение подряд.

«С учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте требуется более плавное снижение ключевой ставки», — говорится в пресс-релизе Банка России.

На заседании также обновили прогноз по ставке и инфляции на ближайшие два года. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,5–14,6%, в 2027-м — 10,5–12,5%. Годовая инфляция, по прогнозу регулятора, достигнет 6–7% из-за значительного роста цен на топливо, а в 2027 году вернется к целевому уровню. Все заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной можно почитать в материале.

АВТОВАЗ приостановит производство машин

Компания АВТОВАЗ приостановит производство с 27 июля по 16 августа. Сотрудников отправили в плановый корпоративный отпуск, сообщается в пресс-релизе компании.

В этот период на заводе проведут модернизацию и улучшат условия труда для сотрудников. На реализацию проектов выделят свыше 370 миллионов рублей.

Запланированы монтаж манипулятора для установки лобового стекла и запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали. Также проведут подготовку к запуску в производство Lada Granta с вариатором — он стартует в 2027 году.

Власти поставили точку в вопросе о новой мобилизации

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России — информационный вброс. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Зеленский сделал заявление о мобилизации в РФ после встречи с премьер-министром Ирландии. Колесник подчеркнул, что Киев таким образом пытается раскачать общество внутри страны, а главе режима стоит разобраться в проблемах Украины. Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, депутат не слышал и считает это обычной информационной войной.

«Такими вбросами пытаются качнуть наше общество. Какой правитель, такие и слухи распространяет — идиотские», — заявил Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

В России начинается нашествие комаров

Во второй половине июля и начале августа в России резко возрастет численность комаров. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

«Особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами. Кроме того, именно в это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей», — объяснил биолог в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в первой половине лета личинок мало, но к концу июля их количество резко увеличивается. На это влияют обильные осадки, создающие новые водоемы, и жара до 30 градусов. Взрослые особи комаров в этот период становятся наиболее агрессивными.

Приняли закон о стабилизации топливного рынка

Госдума приняла законопроект, который должен стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и расширяет механизм топливного демпфера.

Закон уточняет правила начисления акцизов на автомобильный бензин, полученный смешиванием прямогонного бензина с другими компонентами. Демпфер сглаживает ценовые колебания: если топливо за границей дороже, чем в России, государство доплачивает нефтяникам, чтобы они держали цены внутри страны. Если дешевле — компании отчисляют часть прибыли в бюджет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение важным, отметив, что топливо нужно как на фронте, так и в тылу — для уборочной кампании и работы экстренных служб. Правительство получит дополнительные полномочия для пополнения рынка и создания необходимых запасов.

Призывникам хотят дать новые обязанности

В Госдуме выдвинули инициативу о включении срочников в состав воинских частей Федеральной противопожарной службы. Законопроект получил положительный отзыв правительства.

Документ также наделяет эти подразделения новыми полномочиями. Сейчас они действуют в основном в закрытых административно-территориальных образованиях и на режимных объектах, но после вступления закона в силу смогут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы в обычных населенных пунктах.

По словам замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, призывники перед началом службы пройдут подготовку, сдадут нормативы и получат допуски. При этом срочников не будут привлекать к тушению пожаров в зоне СВО или в зонах контртеррористических действий — существующий запрет сохранится.

Авторы инициативы считают, что нововведение поможет восполнить нехватку кадров в МЧС. Из-за дефицита сотрудников в некоторых регионах временно приостанавливалась работа пожарно-спасательных служб, передает «Парламентская газета».

Депутатов Госдумы начнут отправлять на военные сборы вместо отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отправлять парламентариев на военные сборы вместо обычных отпусков. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании, попросив Минобороны проработать этот вопрос.

«Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал Володин.

Он также отметил, что не все депутаты имеют опыт военной службы или военно-учетные специальности. По его словам, участие в сборах поможет парламентариям более ответственно подходить к рассмотрению законопроектов, связанных с военной сферой.

«Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен», — добавил председатель Госдумы.

Володин призвал не вводить ограничений по этому вопросу. Министерство обороны уже поддержало идею.

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