Три фразы, после которых мошенники сами положат трубку и больше никогда не будут звонить

Когда звонит незнакомец, это всегда настораживает Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Некоторые уже не берут трубку, если звонит незнакомый номер, — зачем рисковать? Ведь мошенники постоянно находят новые и всё более изощренные способы, чтобы лишить человека денег и даже жилья. Но есть способы защитить себя, даже если вы уже вступили в диалог с подозрительным незнакомцем, — о них читайте в материале «Доктора Питера».

Три волшебных фразы

Допустим, вы все-таки взяли трубку и сомневаетесь, что ваш собеседник звонит с честными намерениями. В этом случае стоит применить несколько уловок, советует специалист по кибербезопасности Гектор Чавес.

«Мошенники становятся умнее. Они начинают диалог с простых вопросов, которые могут вызвать любопытство, заставить вас волноваться», — говорит эксперт.

Гектор Чавес предлагает запомнить эти фразы:

«Как я могу вам помочь?»;

«Ставлю разговор на громкую связь и запись»;

«Я перезвоню позже. Назовите, пожалуйста, номер горячей линии».

Если вы скажете это искусственному интеллекту, то звонок автоматически сбросится, потому что программа даст сбой. В случае если вам звонит реальный человек, то он начнет путаться в показаниях, запинаться. Или же будет парировать фразами, которые сразу выдадут его с головой:

«Линия перегружена»;

«У вас нет времени»;

«Операцию нужно провести срочно».

Это сразу даст вам понять, что на том конце линии не реальный сотрудник банка, полиции или какой-то официальной организации, а мошенник. Как отмечает эксперт, даже если у вас есть вопросы по кредиту, ипотеке или же в другой сфере, то надо самостоятельно позвонить в банк, отправить специалистам письмо по электронному адресу, указанному на сайте или же подойти в отделение офлайн. Только так можно себя обезопасить от контактов с мошенниками.

Как мошенники обманывают разум

Многие думают, что уловки злоумышленников слишком очевидны, на них попасться невозможно. Однако даже самые умные и осторожные попадаются на крючок. Мошенники используют такие способы обмануть разум человека, которым противостоять очень сложно.

Как объясняют специалисты «Клиники доктора Исаева», даже если вы внимательно вслушиваетесь в речь афериста, в какой-то момент всё резко меняется. Логическая часть отключается, вы полностью погружены в диалог. Мошеннические схемы чаще всего апеллируют к так называемым «магическим структурам», когда рациональное уходит на последний план.

Это не колдовство, это сложный психологический сценарий с определенными этапами:

Создание ощущения исключительности. Вы — тот самый счастливчик, который выиграл миллион. Или же «надежный клиент», чьи счета так хотят спасти. Усиление и напряжение. Вам объясняют, что обнаружена «подозрительная операция», предоставляя право выбора. Можете проверить, а можете всё оставить как есть. Но тогда вы сами ответственны за то, что произошло. Магическое обезвреживание. Вам предлагают способ, который за минуту избавит вас от всех проблем. «Снимите деньги, передайте их сотруднику — и всё исчезнет».

Аферисты оказывают эмоциональное давление, которое включает символическое мышление. Оно рисует самые страшные картины, против которых логика бессильна.

«Главное — помнить, что мошенник — это человек, которому что-то от вас надо, который хочет, опираясь на какую-либо вашу эмоцию — страх за близких, жажду наживы, боязнь потерять деньги, чувство собственной исключительности, — вывести вас из равновесия и отправить ему деньги, сообщить код из СМС, дать доступ к банковскому приложению. Они могут умолять, угрожать, убеждать — делать всё, лишь бы получить деньги», — добавляет психолог Анастасия Корнеева.