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Страна и мир «У меня квартира намного лучше»: друзья подарили Долиной новое жилье

«У меня квартира намного лучше»: друзья подарили Долиной новое жилье

Певица рассказала, как выглядит ее собственность

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Долина не хочет выкупать свою старую квартиру | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUДолина не хочет выкупать свою старую квартиру | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Долина не хочет выкупать свою старую квартиру

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Народная артистка России Лариса Долина получила в подарок от друзей новую квартиру. Об этом она рассказала на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово.

По словам певицы, подаренное жилье оказалось лучше прежнего, которое она потеряла из-за мошенников. Долина отметила, что больше не вспоминает злополучную недвижимость и перевернула эту страницу.

«У меня сейчас квартира намного лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт, всё в другом стиле, чем было раньше», — сказала артистка в беседе с Пятым каналом.

Сама Долина, по ее словам, возвращать потерянную недвижимость не планирует. Именитые друзья выручили певицу в трудной ситуации после затяжного судебного спора с покупательницей ее квартиры в Хамовниках.

Ранее Верховный суд России окончательно оставил право собственности на то жилье за предпринимательницей Полиной Лурье, которая приобрела его в 2024 году за 112 миллионов рублей. После сделки Долина заявила, что стала жертвой мошенников, и пыталась вернуть квартиру через суд, однако безуспешно.

Друг певицы, бизнесмен и меценат Юрий Растегин еще в феврале говорил о том, что артистке хотят подарить квартиру. Однако о такой щедрости Долина запретила рассказывать.

Помимо нового жилья у артистки есть дом (площадью более 600 кв. м) в поселке Славино, что в 40 км от МКАД. А еще имеется двушка в пятиэтажном доме в районе Лефортово.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
1 час
А надо ли ей верить?
Гость
1 час
А где эти друзья раньше были? Тогда бы и скандала можно было избежать.
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Гость
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