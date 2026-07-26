«У меня квартира намного лучше»: друзья подарили Долиной новое жилье

Долина не хочет выкупать свою старую квартиру Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Народная артистка России Лариса Долина получила в подарок от друзей новую квартиру. Об этом она рассказала на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово.

По словам певицы, подаренное жилье оказалось лучше прежнего, которое она потеряла из-за мошенников. Долина отметила, что больше не вспоминает злополучную недвижимость и перевернула эту страницу.

«У меня сейчас квартира намного лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт, всё в другом стиле, чем было раньше», — сказала артистка в беседе с Пятым каналом.

Сама Долина, по ее словам, возвращать потерянную недвижимость не планирует. Именитые друзья выручили певицу в трудной ситуации после затяжного судебного спора с покупательницей ее квартиры в Хамовниках.

Ранее Верховный суд России окончательно оставил право собственности на то жилье за предпринимательницей Полиной Лурье, которая приобрела его в 2024 году за 112 миллионов рублей. После сделки Долина заявила, что стала жертвой мошенников, и пыталась вернуть квартиру через суд, однако безуспешно.

Друг певицы, бизнесмен и меценат Юрий Растегин еще в феврале говорил о том, что артистке хотят подарить квартиру. Однако о такой щедрости Долина запретила рассказывать.