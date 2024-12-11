Появилась еще до перестройки? В Ярославле выставили на продажу заброшенную водонасосную станцию

Зданию ищут нового хозяина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Кировском районе Ярославля власти выставили на продажу недостроенную водонасосную станцию. Объявление об аукционе появилось на сайте мэрии. В нём говорится, что начальная цена объекта — 1 миллион 468 тысяч рублей. Дешевле, чем среднестатистическая квартира в новостройке Ярославля.

В документах указано, что недострой на улице Ухтомского в районе дома № 19 принадлежал бизнесмену Самвелу Явряну. По решению суда от 2020 года объект должен быть изъят и продан на публичных торгах.

Судя по рассказам местных жителей, строение появилось еще до перестройки, а позже его передавали из рук в руки. У Самвела Явряна оно оказалось в 2016 году. Видимо, у предпринимателя были на него свои планы, но им не суждено было сбыться.

Жители окрестных домов, правда, устали лицезреть заброшку под своими окнами.

— Лучше бы ее снесли и обустроили площадку для детей, — предложили ярославцы.

Ярославцам приходится смотреть на кирпичное строение во дворе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В документах сказано, что станция готова на 91% и занимает собой 84,9 квадратного метра. Желающие ее приобрести должны успеть подать заявки на участие в аукционе до 10 января 2025 года. При этом нужно внести задаток в 293 тысячи 600 рублей. В случае проигрыша, его вернут. Сами торги состоятся 15 января 2025 года.

Недострой выглядит запустелым Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









