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Недвижимость Появилась еще до перестройки? В Ярославле выставили на продажу заброшенную водонасосную станцию

Появилась еще до перестройки? В Ярославле выставили на продажу заброшенную водонасосную станцию

Местные жители мечтают, чтобы ее снесли

750
8 комментариев

Зданию ищут нового хозяина

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В Кировском районе Ярославля власти выставили на продажу недостроенную водонасосную станцию. Объявление об аукционе появилось на сайте мэрии. В нём говорится, что начальная цена объекта — 1 миллион 468 тысяч рублей. Дешевле, чем среднестатистическая квартира в новостройке Ярославля.

В документах указано, что недострой на улице Ухтомского в районе дома № 19 принадлежал бизнесмену Самвелу Явряну. По решению суда от 2020 года объект должен быть изъят и продан на публичных торгах.

Судя по рассказам местных жителей, строение появилось еще до перестройки, а позже его передавали из рук в руки. У Самвела Явряна оно оказалось в 2016 году. Видимо, у предпринимателя были на него свои планы, но им не суждено было сбыться.

Жители окрестных домов, правда, устали лицезреть заброшку под своими окнами.

— Лучше бы ее снесли и обустроили площадку для детей, — предложили ярославцы.

Ярославцам приходится смотреть на кирпичное строение во дворе

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В документах сказано, что станция готова на 91% и занимает собой 84,9 квадратного метра. Желающие ее приобрести должны успеть подать заявки на участие в аукционе до 10 января 2025 года. При этом нужно внести задаток в 293 тысячи 600 рублей. В случае проигрыша, его вернут. Сами торги состоятся 15 января 2025 года.

Недострой выглядит запустелым

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Помимо водонасосной станции в Ярославле выставили на продажу еще три недостроя: склад, заброшенный торговый центр и остов бани.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Вложиться в ремонт, и открыть наливайку. Отобьется мигом!
Гость
2 часа
Похоже на памятник архитектуры.
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