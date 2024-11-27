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Недвижимость Изъяли у бизнесмена: в Ярославле продадут брошенную баню в самом густонаселенном районе

Изъяли у бизнесмена: в Ярославле продадут брошенную баню в самом густонаселенном районе

Сколько денег за нее просят

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Для брошенного здания бани определили цену

Источник:

В Ярославле вновь выставили на продажу трехэтажное здание недостроенной бани в Дзержинском районе. Она расположена на улице Громова.

Объявление о продаже появилось 15 ноября на сайте мэрии. В извещении о проведении торгов говорится, что баня готова на 55%. Общая площадь здания — 1406,2 квадратных метра. Сейчас недостроем владеет некий Лев Георгиевич Комкин, но по решению суда от 26 июня 2020 года постройку положено изъять.

Объект расположен на земельном участке площадью 4500 квадратных метров. В документах указано, что на нем официально разрешено строительство бани на 50 мест с инженерными коммуникациями.

— Параметры разрешенного строительства <…> устанавливаются в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) Правил землепользования и застройки города Ярославля, — уточнили власти.

Рядом с недостроем расположен детский сад и жилые дома. Начальную цену на заброшку установили в 18,8 миллиона рублей. Раньше стоимость была выше — в 2022 году баню пытались продать за 20,8 миллиона рублей. Однако желающих приобрести ее за эту стоимость не нашлось. Позже недострой вновь пытались продать, но покупателя так и не нашли.

Заявки на торги принимают до 20 декабря. Сам аукцион назначили на 25 декабря. Чтобы участвовать в торгах, нужно внести задаток в 3 миллиона 764 тысячи рублей. После окончания аукциона участникам вернут деньги.

Недавно власти также сообщили, что выставили на продажу брошенный торговый центр в Брагине.

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Недострой Баня Аукцион Мэрия Недвижимость
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