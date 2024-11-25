На нем прогорели бизнесмены: в Ярославле выставили на продажу заброшенный торговый центр

Власти надеются найти для здания инвестора Источник: Александра Мамонтова / T.me











В Ярославле вновь выставили на продажу остов неудавшегося торгового центра на улице Труфанова в районе дома № 19. Цену на заброшку в Брагине снижать не стали. Очередное объявление о продаже разместили на сайте мэрии 15 ноября. Как и в прошлый раз, минимальную стоимость назначили в 46 миллионов 584 тысячи рублей.

Жители Дзержинского района смотрят на бетонный скелет здания около двадцати лет. Они надеются: когда-нибудь заброшенный торговый центр облагородят.

— Местные к нему уже привыкли, но смотреть на эти развалины неприятно. Хочется, чтобы его как-то привели в порядок. Но только чтобы не строили высотку. Пусть сделают что-то в этом же размере. Например, магазин, — рассказала читательница 76.RU Екатерина.

Заявки на участие в торгах можно подать до 20 декабря 2024 года. Сам аукцион пройдет 25 декабря. Чтобы принять в нем участие, нужно внести задаток в 9 миллионов 316 тысяч 800 рублей. Будущего владельца предупреждают, что степень готовности здания — 43%. Площадь застройки 2670,5 квадратного метра. Сам недострой расположен на земельном участке 6 тысяч 912 квадратных метров с разрешенным использованием «для строительства 4-этажного с мансардой торгово-сервисного центра с инженерными коммуникациями».

Люди доставали из кубышек деньги

Идея построить торговый центр появилась в 2004 году у предприятия «Брагино», которое принадлежало городской администрации. Предприниматели рассказывали, что мэр Ярославля тех времен Виктор Волончунас убедил бизнесменов, что пора перебираться из палаток в торговый центр. Бизнесмены собрали деньги и скинулись на строительство ТЦ. Кто-то снимал финансы со сберегательных счетов, кто-то влезал в займы, а кто-то «выдергивал» из отложенных на покупку квартиры. Рассчитывали, что в новом ТЦ дела пойдут в гору.

По словам бизнесменов, МУП «Брагино» тогда получило от предпринимателей около 100 миллионов рублей. Начались строительные работы, но вскоре всё замерло. Спустя годы люди пытались вернуть свои деньги. Но получили лишь крохи от того, что вложили.

После многочисленных судов брошенный торговый центр несколько раз пытались продать, но никто не хотел его покупать. В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что у недостроя три собственника — ООО «Тринитистрой», Лилия Трофимова и Ольга Пижицкая. Судебным решением объект изъяли, чтобы продать с торгов.

Позже стало известно, что на месте заброшки могут разрешить строить жилые дома. В мэрии Ярославля рассказывали, что предложение о смене разрешенного вида использования вынесут на общественные обсуждения. Власти объяснили, что это решение было принято, чтобы повысить инвестиционную привлекательность здания. Надеялись, что кто-то из предпринимателей обратит на него внимание.