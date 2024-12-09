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Недвижимость Готов уже на четверть? В Ярославле выставили на торги недостроенный склад

Готов уже на четверть? В Ярославле выставили на торги недостроенный склад

А точнее, фундамент под него

1 555
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Так выглядит объект, который пытаются продать на торгах

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В Ярославле выставили на торги недострой в Дзержинском районе Ярославля. Он расположен в районе дома № 1 на Промышленном шоссе, рядом с пожарной частью.

Площадь объекта — 918,6 квадратного метра. Степень готовности, судя по документам, 25%. То есть, согласно этому показателю, помещение было возведено на четверть, когда его строительство забросили. Однако если приехать на место, будет видно, что возведен лишь неоконченный фундамент.

Судя по документам, здание готово на 25%

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В документах говорится, что объект расположен на участке площадью 7400 квадратных метров с разрешенным использованием «строительство склада непродовольственных товаров с инженерными коммуникациями», из чего можно сделать вывод, что по первоначальной задумке недострой должен был стать складом.

В извещении о проведении торгов указано, что раньше объект был собственностью Асланбега Далгатова — полного тезки представителя Республики Дагестан в Ярославской области — и Ибрагима Газимагомедова. Но решением суда его изъяли, а приемником назначили другого человека.

— Признать Тюшкова Валерия Николаевича правопреемником Далгатова Асланбега Магомедаминовича, Газимагомедова Ибрагима Абдулгадовича по решению Дзержинского районного суда Ярославля от 2 февраля 2021 года, — говорится в документах.

Возможно, новый собственник, если он найдется, всё же завершит стройку

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Теперь здание фундамент находится в собственности Валерия Тюшкова. Продать с торгов его планируют 15 января 2025 года. Начальную цену установили в 2 миллиона 696 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 10 января. Чтобы принять участие в аукционе, нужно внести задаток в 539 тысяч 200 рублей.

Вместе со складом власти планируют в ближайшее время продать еще несколько объектов. Например, брошенную баню и недостроенный торговый центр.

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Комментарии
7
Гость
1 час
2 ляма за фундамент, который надо перекладывать?
Гость
3 часа
Нет слов, это не Власть, а "Купи - Продай" какой-то. Раскудрит её в качель!
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