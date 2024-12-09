Готов уже на четверть? В Ярославле выставили на торги недостроенный склад

В Ярославле выставили на торги недострой в Дзержинском районе Ярославля. Он расположен в районе дома № 1 на Промышленном шоссе, рядом с пожарной частью.
Площадь объекта — 918,6 квадратного метра. Степень готовности, судя по документам, 25%. То есть, согласно этому показателю, помещение было возведено на четверть, когда его строительство забросили. Однако если приехать на место, будет видно, что возведен лишь неоконченный фундамент.
В документах говорится, что объект расположен на участке площадью 7400 квадратных метров с разрешенным использованием «строительство склада непродовольственных товаров с инженерными коммуникациями», из чего можно сделать вывод, что по первоначальной задумке недострой должен был стать складом.
В извещении о проведении торгов указано, что раньше объект был собственностью Асланбега Далгатова — полного тезки представителя Республики Дагестан в Ярославской области — и Ибрагима Газимагомедова. Но решением суда его изъяли, а приемником назначили другого человека.
— Признать Тюшкова Валерия Николаевича правопреемником Далгатова Асланбега Магомедаминовича, Газимагомедова Ибрагима Абдулгадовича по решению Дзержинского районного суда Ярославля от 2 февраля 2021 года, — говорится в документах.
Теперь
здание фундамент находится в собственности Валерия Тюшкова. Продать с торгов его планируют 15 января 2025 года. Начальную цену установили в 2 миллиона 696 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 10 января. Чтобы принять участие в аукционе, нужно внести задаток в 539 тысяч 200 рублей.
Вместе со складом власти планируют в ближайшее время продать еще несколько объектов. Например, брошенную баню и недостроенный торговый центр.