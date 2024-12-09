Готов уже на четверть? В Ярославле выставили на торги недостроенный склад

Так выглядит объект, который пытаются продать на торгах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выставили на торги недострой в Дзержинском районе Ярославля. Он расположен в районе дома № 1 на Промышленном шоссе, рядом с пожарной частью.

Площадь объекта — 918,6 квадратного метра. Степень готовности, судя по документам, 25%. То есть, согласно этому показателю, помещение было возведено на четверть, когда его строительство забросили. Однако если приехать на место, будет видно, что возведен лишь неоконченный фундамент.

Судя по документам, здание готово на 25% Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В документах говорится, что объект расположен на участке площадью 7400 квадратных метров с разрешенным использованием «строительство склада непродовольственных товаров с инженерными коммуникациями», из чего можно сделать вывод, что по первоначальной задумке недострой должен был стать складом.

В извещении о проведении торгов указано, что раньше объект был собственностью Асланбега Далгатова — полного тезки представителя Республики Дагестан в Ярославской области — и Ибрагима Газимагомедова. Но решением суда его изъяли, а приемником назначили другого человека.

— Признать Тюшкова Валерия Николаевича правопреемником Далгатова Асланбега Магомедаминовича, Газимагомедова Ибрагима Абдулгадовича по решению Дзержинского районного суда Ярославля от 2 февраля 2021 года, — говорится в документах.

Возможно, новый собственник, если он найдется, всё же завершит стройку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Теперь здание фундамент находится в собственности Валерия Тюшкова. Продать с торгов его планируют 15 января 2025 года. Начальную цену установили в 2 миллиона 696 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 10 января. Чтобы принять участие в аукционе, нужно внести задаток в 539 тысяч 200 рублей.