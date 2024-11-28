Бани в квартирах, широкие улицы: застройщик рассказал, каким будет 13-й микрорайон в Ярославле

Застройщик рассказал, каким будет 13-й микрорайон в Ярославле Источник: Артем Цымбалов / Vk.com











В Ярославле подвели итоги конкурса проектов застройки нового 13-го микрорайона, который должен появиться в Дзержинском районе между улицами Большой и Малой Норской. В вариантах, которые вошли в тройку лидеров, по мнению градостроительного совета, фигурируют оригинальный дом-монумент, широкие улицы, соединяющие дома мосты и полноценная собственная площадь в центре микрорайона.

В мэрии отметили, что выбор градостроительного совета является рекомендательным для застройщика. Но окончательное решение, что воплощать, а что нет — за ним.

Портал 76.RU связался с инициатором этого строительного проекта в Ярославле — Виктором Иванюком. Он же — руководитель проекта эко-квартала «RусскаЯ ЕвропА» в Калининграде.

Официально застройщиком в 13-м микрорайоне Ярославля является костромское ООО «Инвестиционная компания Альтернатива». Именно она стала победителем аукциона на комплексное развитие данной территории. Владелец компании — бизнесмен из Калининграда Владимир Суханов. Можно сказать, что фирма является частью калининградской строительной корпорации, компании-участники которой выступали в качестве генподрядчика при строительстве в Калининграде крупного ЖК «Цветной бульвар» и застройщиком ЖК «Русская Европа». Особенность комплекса «Цветной бульвар» в том, что он выполнен в архитектуре неоклассицизма. Каждый из семи домов здесь венчает башня со шпилем. А визитной карточкой комплекса стали собственные куранты. Не менее масштабен проект и ЖК «RусскаЯ ЕвропА» с автономным отоплением, повышенной тепло- и шумоизоляцией, эксплуатируемыми крышами.

Жилье комфорт-класса

Новый микрорайон в Ярославле под рабочим названием «Эко-квартал „ЯрославиЯ“» хотят построить с учетом наработок, которые уже были реализованы в калининградском проекте «RусскаЯ ЕвропА» — широкие пространства, комфорт для людей, безопасность и использование энергосберегающих технологий (это даст возможность жителям воспользоваться так называемой «зеленой ипотекой» с выгодными ставками).

Жилье в микрорайоне будет относиться к комфорт-классу: предполагаются квартиры с высокими потолками, просторными планировками и несколькими санузлами, открытые террасы, оснащение системой «умный дом» и другое. Интересно, что в 80% квартир ЖК «RусскаЯ ЕвропА» в Калининграде есть встроенные электрические бани. Возможно, эта идея будет воплощена и в Ярославле.

Так выглядит квартал русская Европа в Калининграде Источник: r-eu.ru











— Приставка «эко» в названии ЖК означает не только экологичность применяемых нами инженерных решений и грамотного расположения участка на определенном удалении от основных транспортных магистралей, но и чистые, прозрачные отношения застройщика с дольщиками-соседями, которых мы никогда не подводим в ожиданиях и обещаниях, — пояснил Виктор Иванюк в беседе с 76.RU.

Новый микрорайон появится в Дзержинском районе Ярославля Источник: мэрия Ярославля











Что возьмут из проектов

Застройщик намерен взять разработки каждого проекта, которые рассмотрели на заседании градостроительного совета. Как отметил Виктор Иванюк, перед началом проектирования было принято решение о проведении конкурса на лучший проект генплана застройки. Для участия пригласили четыре архитектурные мастерские из Ярославля, три московские архитектурные группы, три калининградские и одну студенческую группу из Санкт-Петербурга.

— Прежде, чем приступать к проектированию, мы решили спросить мнение жителей и властей Ярославля. Поэтому и был организован конкурс. Все конкурсные работы были оплачены — на это мы потратили 12 миллионов рублей. Для разработчиков были созданы максимально комфортные условия работы — мы не курировали, не наставляли, не заставляли выполнять наши хотелки. В результате получили бесценные, на наш взгляд, исследования, на основе которых теперь можем составить свой, обогащенный опытом участников, идеальный генплан застройки. Думаю в течении полумесяца мы найдем тот вариант, который устроит не только нас, но и жителей Ярославля, — отметил Виктор Иванюк.

Так выглядит один из проектов, представленных на конкурс Источник: Артем Цымбалов / Vk.com











Когда начнется строительство

Следующими этапами станет разработка застройщиком проекта межевания и планировки, проведение по нему общественных обсуждений, разработка рабочей документации и проведение ее экспертизы. После этого компания должна получить разрешение на строительство и выйти уже непосредственно на площадку. Предполагается, что возведение микрорайона стартует осенью 2025 года. Общий срок реализации проекта, по договору с мэрией Ярославля, — 10 лет.

За это время на территории микрорайона должно появиться жилье и необходимая инфраструктура. Застройщик также должен разработать проекты школы и двух садиков, которые запланированы в микрорайоне.

Напомним, аукцион по выбору застройщика для этой территории проводился дважды. В июле победителем торгов стала питерская фирма «Бизант», входящая в крупную строительную компанию «Глоракс» из Москвы. За аренду земли под застройку она предложила 157,9 миллиона рублей. Однако по предписанию УФАС мэрия аннулировала результаты аукциона. Как оказалось, причиной стала жалоба от ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» из Костромы, которое посчитало, что его незаконно не допустили до участия в аукционе.