Высотка-«Монумент» и мосты между домами: каким хотят сделать новый микрорайон в Ярославле

Так может выглядеть новый 13-й микрорайон в Ярославле Источник: Артем Цымбалов / Vk.com











В Ярославле определили лучший проект для застройки микрорайона № 13 в Дзержинском районе. Участок расположен в районе улиц Большой Норской и Малой Норской. Площадь территории — 169 017 квадратных метров.

В августе мэрия города выставила эту площадку на торги под застройку. Победителем стало ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» из Костромы. На участке предполагается строительство многоквартирных домов до восьми этажей, парковок, почты, клуба, котельной, химчистки, салона красоты, магазинов, спортивных площадок. Также в границах участка предусмотрено размещение школы и двух садиков. Правда, строительство образовательных учреждений станет обязанностью мэрии, а не застройщика. Но компания должна будет сделать проекты зданий.

В Ярославле прошел конкурс проектов будущего микрорайона. 25 ноября на заседании градостроительного совета назвали победителей.

— Общим голосованием определено, что первое место занимает «Концептор» с двумя своими вариантами проекта, второе место — «Архитектон», третье место — «Асадов», — сообщили в мэрии Ярославля.

Мнение градсовета — лишь рекомендация для застройщика. Возьмет ли он в итоге в работу один из проектов-лидеров, пока не известно.

Смотрим работы победителей.

Дом «Монумент», площадь посреди микрорайона

Архитектурное бюро «Концептор» представило два проекта.

ООО «Концептор — проектный институт» зарегистрировано в Ярославле. Работает на рынке с 1991 года. Бюро занимается комплексным проектированием всех видов сооружений и зданий. Именно оно разрабатывало архитектурный проект ярославского планетария. По данным сервиса «Контур. Фокус», владельцем и директором является Людмила Гилева. По итогам 2023 года фирма сработала с убытком в 1,4 миллиона рублей.

Первый проект

Первый проект называется «Золотое сечение». Авторы проекта хотели бы сделать акцент на близость территории к Волге. До реки хотят организовать кольцевой пешеходный и велосипедный маршруты, которые бы не пересекались с автомагистралями. Еще одной визитной карточкой микрорайона должно стать необычное высотное здание — клубный дом «Монумент». Внутри микрорайона предполагается разместить ЖК «Четыре стихии» и ЖК «Холмы».

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Второй проект

Второй вариант выдержан в классической градостроительной традиции. В микрорайоне предусмотрена своя площадь, широкие улицы. Акцентами в планировании должны стать школа и детский сад.

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Зоны отдыха на крышах и помпезный вход

В проекте компании «Архитектон», который занял второе место, предусмотрена круговая велодорожка через весь микрорайон, пешеходный променад и площадь, эксплуатируемые крыши у домов и акцентная входная группа.

«Архитектон» — ярославская компания. Образована в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. По данным сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль фирмы в 2023 году составила 2,7 миллиона рублей. «Архитектон» был разработчиком эскизного проекта для обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проекта стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы.

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Дворы без машин

Автором проекта, занявшего третье место, стало «Архитектурное бюро Асадова» из Москвы. В работе предусмотрены дворы без машин, подземные парковки, сеть велодорожек, максимальное сохранение природной среды, уникальный образ места.

ООО «Архитектурное бюро Асадова» образовано в 2010 году, зарегистрировано в Москве. Учредители — Андрей и Юлия Асадовы. По данным сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль на конец 2023 года — 2,3 миллиона рублей. Компания разрабатывала проекты аэропортов в Перми, Саратове, Кемерове, различных ЖК.

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