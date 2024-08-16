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Недвижимость подробности Костромской подрядчик отбил у питерского право возвести новый микрорайон в Ярославле

Костромской подрядчик отбил у питерского право возвести новый микрорайон в Ярославле

Рассказываем подробности

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3 комментария

Подрядчики устроили битву за новую площадку для строительства

В Ярославле повторно прошел аукцион на право строительства микрорайона №13 в Дзержинском районе. На предыдущих торгах, которые состоялись в конце июня, победителем стала питерская фирма «Бизант», входящая в крупную строительную компанию «Глоракс» из Москвы. За аренду земли под застройку она предложила 157,9 миллиона рублей. Однако по предписанию УФАС мэрия аннулировала результаты аукциона.

— Поступила жалоба от ООО «Инвестиционная компания Альтернатива», которая посчитала, что ее незаконно не допустили до участия в аукционе. В действиях заказчика, действительно, были выявлены нарушения. Компанию не допустили до участия в аукционе, так как посчитали, что она не представила свой опыт. Комиссия УФАС пришла к выводу, что комиссия заказчика при имеющихся документах не дала им должную оценку, — сообщили порталу 76.RU в антимонопольной службе.

Площадь будущего микрорайона № 13 составит 169 017 кв. м. Он расположится в районе улицы Большой Норской. Здесь предполагается строительство многоквартирных домов до восьми этажей, парковок до трех этажей и другой необходимой для жителей инфраструктуры — почты, клуба, котельной, химчистки, салона красоты, магазинов, спортивных площадок. Также в границах участка предусмотрено размещение школы и двух садиков. Правда, строительство образовательных учреждений станет обязанностью мэрии, а не застройщика. Но компания должна будет сделать проекты зданий.

Схема территории будущего микрорайона

В итоге 14 августа прошел повторный аукцион. За право застроить площадку в Брагине боролись старый победитель «Бизант» и та самая «Инвестиционная компания Альтернатива». Последняя взяла верх — предложила за аренду участка под застройку самую большую сумму — 217,8 миллиона рублей.

— Договор о комплексном развитии данной территории будет заключен с победителем при условии выраженного им в письменной форме намерения о заключении вышеуказанного договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов, — пояснили в мэрии города.

Интересно, что это уже не первая крупная площадка в Ярославле, которую пытается заполучить «Бизант». В марте 2024 года компания выиграла право застроить территорию в районе улицы Балашова в Дзержинском районе Ярославля и в районе улицы Большой Донской в Красноперекопском районе. Но по последней территории итоги аукциона отменили опять же по инициативе УФАС из-за поступившей в антимонопольную службу жалобы от одного из участников торгов. Новый аукцион по этому участку пока не объявлен.

Что известно о новом застройщике

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» была образована совсем недавно — 17 июня 2024 года. Зарегистрирована в Костроме. Учредитель фирмы Владимир Суханов. Он также является владельцем ООО «Строительная компания „АртСтрой“», зарегистрированной в Калининграде. Чистая прибыть ООО «Строительная компания „АртСтрой“» в 2023 году составила 16,9 миллионов рублей. Известно, что в 2023 году она выиграла контракт на строительство садика на 80 мест в Калининградской области за 202 миллиона рублей. Также компания под руководством Владимира Суханова стала генподрядчиком при строительстве крупных современных ЖК «Цветной бульвар» и «Русская Европа» в Калининграде. Первый, кстати, стал победителем в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса» Федеральной премии Urban Awards-2018. Особенностью комплекса стало то, что он выполнен в архитектуре неоклассицизма. Каждый из семи домов здесь венчает башня со шпилем. А визитной карточкой комплекса стали собственные куранты. Двухкомнатная квартира площадью 162,7 кв. метров в этом ЖК, выставленная сейчас на продажу на сайте бесплатных объявлений, оценена в 21 миллион рублей.

Не менее масштабен проект и строящегося сейчас ЖК «Русская Европа» с автономным отоплением, повышенной тепло- и шумоизоляцией, эксплуатируемой крышей. Здесь однушку площадью 164 кв. метра предлагают купить за 9,6 миллиона рублей.

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Комментарии
3
Гость
16 августа 2024, 14:32
Смотрите карту
Гость
16 августа 2024, 15:23
Евраев проверять застройщиков строго должны проработаны план застройки качество дороги план посадки деревъев садики школы
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