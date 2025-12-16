НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

2 м/c,

южн.

 755мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Построят мусороперерабатывающий завод
«Умные решения»
Когда откроют платные парковки
Купить жилье без обмана
Видео момента смертельного ДТП
Когда достроят третий мост
Начали расширять М-8
Итоги войны УК и застройщика
Политика В Ярославле поменяли порядок выборов мэра

В Ярославле поменяли порядок выборов мэра

Региональная Дума внесла поправки в существующий закон

274
В Ярославле поменяют порядок выборов мэра | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле поменяют порядок выборов мэра | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле поменяют порядок выборов мэра

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

15 декабря Ярославская областная Дума поддержала внесенное губернатором предложение об изменении порядка выборов мэра Ярославля. Как пояснили в правительстве региона, поправки разработаны для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Теперь кандидатов на пост главы Ярославля будет определять губернатор. По новому порядку, он сможет предлагать людей на должность мэра. Кроме него это право также будет дано партиям, представленным в Госдуме РФ и в Ярославской областной Думе, общественной палате Ярославской области и ряду других организаций, указанных в Федеральном законе № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Каждая организация сможет выдвигать не более двух кандидатур.

Губернатор создаст комиссию по отбору претендентов, которая в итоге должна будет рекомендовать главе региона не менее трех кандидатов на должность мэра. Затем сам губернатор должен будет представить муниципалитету Ярославля не менее двух кандидатур на этот пост. Из них депутаты муниципалитета выберут того, кто станет мэром.

По действующему ранее порядку, кандидаты в мэры Ярославля подавали заявления в конкурсную комиссию, половину членов которой назначал муниципалитет, половину — губернатор. Затем из прошедших отбор кандидатов депутаты муниципалитета выбирали главу города.

Как считаете, как нужно выбирать мэра Ярославля?

Народным голосованием
Так, как предложил губернатор
Так, как было прописано в предыдущем порядке
Другой способ (подробности напишу в комментариях)
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Выборы Мэр Ярославля Ярославская областная дума Губернатор Ярославской области
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Каждая организация сможет выдвигать не более двух кандидатур.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Рекомендуем