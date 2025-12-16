В Ярославле поменяли порядок выборов мэра

В Ярославле поменяют порядок выборов мэра Источник: Артем Бауман / 76.RU

15 декабря Ярославская областная Дума поддержала внесенное губернатором предложение об изменении порядка выборов мэра Ярославля. Как пояснили в правительстве региона, поправки разработаны для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Теперь кандидатов на пост главы Ярославля будет определять губернатор. По новому порядку, он сможет предлагать людей на должность мэра. Кроме него это право также будет дано партиям, представленным в Госдуме РФ и в Ярославской областной Думе, общественной палате Ярославской области и ряду других организаций, указанных в Федеральном законе № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Каждая организация сможет выдвигать не более двух кандидатур.

Губернатор создаст комиссию по отбору претендентов, которая в итоге должна будет рекомендовать главе региона не менее трех кандидатов на должность мэра. Затем сам губернатор должен будет представить муниципалитету Ярославля не менее двух кандидатур на этот пост. Из них депутаты муниципалитета выберут того, кто станет мэром.

По действующему ранее порядку, кандидаты в мэры Ярославля подавали заявления в конкурсную комиссию, половину членов которой назначал муниципалитет, половину — губернатор. Затем из прошедших отбор кандидатов депутаты муниципалитета выбирали главу города.