Снаряды повредили атомную станцию, а Украина эвакуирует людей: главное об СВО за неделю

На этой неделе удары между Россией и Украиной увеличились Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Удары между Россией и Украиной усиливаются: страны еще активнее обстреливают друг друга беспилотниками и ракетами. Турция и США пытаются добиться мирных переговоров между Москвой и Киевом, чтобы завершить конфликт, а Европа, напротив, стремится сорвать саммит и сделку по мирному соглашению между Москвой и Киевом. Киев пытается войти в состав Евросоюза, но каждый раз получает отказы. О главных событиях вокруг СВО за семь дней — в материале.

Взаимные атаки и эвакуация на Украине

На этой неделе налеты дронов и ракет между странами усилились. Один из самых массовых ударов был совершен на Москву. Тогда уничтожили почти две сотни беспилотников над столицей и Московской областью.

Несколько дронов достигли территории нефтеперерабатывающего завода. В Подмосковье пострадали 17 человек, из них двое детей. Позднее стало известно о смерти маленькой девочки. Повреждения получили жилые дома. Сильный пожар тушили после прилета беспилотников в ТЦ «Садовод» в Москве. Часть павильонов и товаров пострадала из-за огня.

Кроме того, были временно закрыты аэропорты. Самая напряженная обстановка сложилась в Шереметьево: там отменили 50 рейсов на вылет и 60 на прилет, а также задержали 71 рейс на вылет и 76 на прилет. Ограничения вводили также во Внукове, Домодедове и Жуковском.

Непростая ситуация сложилась на неделе и в авиагаванях Сочи и Краснодара: там задерживали более 40 самолетов на прилет и вылет, часть рейсов просто отменили. Пассажиры не могли улететь как по внутренним направлениям, так и за рубеж.

Ожидающие пассажиры получили коврики, в терминалах установили дополнительные сидячие места Источник: Аэропорт Сочи / Telegram

За несколько дней до этого была еще одна из массированных атак на столицу и Подмосковье. Во время налетов пострадали люди, в том числе ребенок. Беспилотники ударили по жилым домам, нефтеперерабатывающему заводу и административному зданию.

После атаки на НПЗ вспыхнул пожар. Спустя продолжительное время его удалось ликвидировать, сообщили в столичном ГУ МЧС.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время одной из атак на Орел дрон влетел в многоэтажку. Один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

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В Тульской области фрагмент беспилотника при падении рухнул на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. В регионе развернули работу оперативного штаба.

Во время налетов погибли и пострадали люди.

«К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

На Кубани из-за падения беспилотника вспыхнула нефтебаза. Возгорание произошло на предприятии в станице Полтавской.

Один из дронов влетел в автобус с детской футбольной командой, которая ехала в Геленджик. Спортсмены были из Белоруссии. К сожалению, во время этой атаки погибла женщина, которая сопровождала ребят. Пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии в курсе этого инцидента. Дипломаты выясняют подробности, сообщили изданию Sputnik в дипведомстве. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте.

Налет был совершен и на крупнейшую атомную станцию Европы, ЗАЭС. В результате атаки огонь уничтожил два автомобиля, еще одна машина получила повреждения. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания транспортного цеха.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Она расположена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодаре.

Еще один удар был по транспортному цеху ЗАЭС. В пресс-службе станции утверждают, что таким образом Киев пытается нарушить работу транспортной инфраструктуры и осложнить логистику, что создает дополнительные риски для безопасности. Там добавили, что, несмотря на провокации, сотрудники станции принимают все меры для устойчивой работы объекта.

Сильный пожар начался после атаки на морской терминал в Краснодарском крае. Там погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Самой сильной атакой по России на этой неделе считаются налеты с 17 на 18 июня. Тогда силы ПВО сбили 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, сообщило Минобороны.

В ответ на массированные атаки российские военные ударили по объектам энергетики Украины. Они использовали ракеты, запущенные с земли и с воздуха, а также дальние беспилотники.

В результате поражены:

склад горючего в поселке Борисполь-2 (Киевская область);

нефтеперерабатывающий завод в Затурино (Полтавская область);

военные заводы и аэродромы в Киеве, Харькове, Днепропетровске.

На этом фоне к концу недели Киев объявил о частичной эвакуации населения из подконтрольного ему Запорожья и прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

«Есть подтвержденные факты эвакуации властями Украины мирного населения из населенных пунктов в подконтрольной им части Запорожской области. Самые крупные из них — Орехов, Никополь (Днепропетровская область. — Прим. ред.), и есть информация об эвакуации из Запорожья», — заявил Мурачев в разговоре с РИА Новости.

Украине поставили условия для вступления в Евросоюз

Украина уже продолжительное время пытается решить вопрос со вступлением в Евросоюз. Глава МИД России Сергей Лавров с иронией высказался по этому поводу и считает, что эта ситуация неизбежно приведет к развалу ЕС.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Лавров отметил, что присоединение Киева к ЕС будут использовать те, кто хочет милитаризировать это политическое объединение.

Однако вступление Киева в ЕС может заблокировать Венгрия. Это возможно, если Киев не выполнит обещания по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщила глава венгерского Министерства иностранных дел Анита Орбан.

3 июня Будапешт и Киев достигли договоренности о восстановлении прав этнических венгров, проживающих на территории Украины. Речь идет о правах в сфере образования, культуры, местного самоуправления и политического представительства.

По словам Орбан, эти обязательства уже включены в официальный план действий, связанный с процессом евроинтеграции Украины. Министр предупредила, что в случае отказа Киева выполнять достигнутые договоренности Венгрия будет добиваться автоматической приостановки переговоров по отдельным направлениям вступления страны в Евросоюз.

При этом Будапешт не поддерживает какие-либо особые условия для Украины на пути в ЕС. Там считают, что Киев должен проходить все этапы вступления на тех же основаниях, что и другие государства-кандидаты.

Также на этой неделе страны подписали соглашение о правах венгерской общины в Закарпатье. Как отметил премьер-министр Петер Мадьяр, документ охватывает культурные, языковые и политические права венгерского меньшинства. В Европе будут следить за исполнением Украиной этих обязательств, что также повлияет на ее вступление в ЕС.

Как отметили представители Службы внешней разведки России (СВР РФ), на нынешнем этапе Украина не сможет стать частью ЕС. Таким мнением поделились еврочиновники в неофициальных контактах.

В настоящее время для вступления в ЕС Киев выполнил лишь 15% плана реформ, сообщает издание The Guardian.

Согласованная с Евросоюзом программа состоит из десяти пунктов. Она включает меры по укреплению независимости антикоррупционных органов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), а также принятие антикоррупционной стратегии, реформы процедур назначения судей и прокуроров.

Турция и США готовятся к переговорам России и Украины

Турция готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной или предоставить площадку для переговоров. Об этом во время саммита с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Наша страна, Турция, готова сделать всё возможное, от нее зависящее, — это касается и посреднической роли: возможно, самой быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли, чтобы эта война завершилась», — отметил он.

По его словам, напряженные отношения между странами могут привести к дальнейшей эскалации, поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы завершить конфликт.

«Считаем, что Россия и Украина должны вернуться к дипломатическому столу. Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров», — сказал он.

Помочь в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом готов президент США Дональд Трамп. В последнее время его внимание было активно приковано к войне на Ближнем Востоке. Однако на этой неделе он заявил, что теперь Иран уходит на второй план, и он снова сосредоточен на ситуации вокруг отношений России и Украины.

«Теперь, когда с (конфликтом на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать», — заявил он журналистам.

Глава Белого дома обещал сделать всё возможное, чтобы кризис между Москвой и Киевом закончился.

Вместе с этим во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп осудил удары со стороны Украины по российским гражданским объектам. Он считает, что это тоже мешает прийти странам к мирному соглашению.

В Турции с президентом России Владимиром Путиным планирует встретится глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, мы можем встретиться в Турции», — заявил он.

В качестве альтернативных площадок для саммита на вышестоящем уровне он рассматривает также Швейцарию или Ближний Восток. Он упомянул, что Украина готова завершить конфликт уже этой зимой, но при помощи Европы.

«Нам нужна ПВО и деньги на армию. Партнеры соглашаются — мы будем все над этим работать», — написал он в своем Telegram-канале.

В Кремле реагируют на такие заявления сдержанно. И даже ждут украинского коллегу в Москве, если он желает провести переговоры на вышестоящем уровне.

«Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, — то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Европа решила сорвать переговоры

В России уверены, что в Европе пытаются сорвать переговоры по Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«У Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — сказал дипломат в интервью «Известиям».

Он считает, что такие выводы можно сделать из недавних заявлений представителей европейских стран. Мирошник подчеркнул, что Москва не рассматривает Брюссель как возможного посредника в мирном процессе и отдает предпочтение Вашингтону. Заявление по этому поводу прозвучало на фоне старта саммита G7 во Франции.

О том, что Европа не может быть полезной в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, согласен глава МИД Сергей Лавров.

«У меня нет никаких иллюзий, что Европа в нынешней ее конфигурации может сделать что-либо полезное. То, что они будут стремиться нанести много вреда усилиям по справедливому урегулированию ситуации, у меня сомнений нет», — сказал он журналистам.

В настоящее время Россия привержена договоренностям, достигнутым на Аляске. В Москве рассчитывают, что позиция, сформированная на базе американских предложений, будет воплощаться в жизнь.

В ближайшее время российская сторона ждет визита спецспосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и надеется, что они расскажут, как Вашингтон планирует реализовать договоренности Анкориджа.

«Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске в Анкоридже, будет выполнена», — считает министр иностранных дел.

Кроме того, это могло бы стать начальной стадией урегулирования конфликта и позволило бы начать согласование других деталей, уверен Лавров.

Также глава МИД предупредил недружественные государства о рисках прямого конфликта между НАТО и Россией, который может быстро перейти в фазу ядерного противостояния. Он объяснил, что Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», а НАТО «проглотила» Финляндию и Швецию. При этом Украину рассматривают в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Во избежание такого сценария Россия и Европа могут возобновить диалог. Однако для этого нужно восстановить доверие, которое подорвали действия Запада.