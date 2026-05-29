В Румынии упал беспилотник, власти обвинили Россию: что им ответил Путин

Владимир Путин сделал заявление в рамках визита в Казахстан Источник: kremlin.ru

В Румынии упал беспилотник, после чего власти государства обвинили в инциденте Россию. Им уже ответил президент Владимир Путин, которому доложили об этом инциденте. Его заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Путин отметил, что без проведения экспертизы нельзя говорить о принадлежности дрона.

— Никто не может утверждать, какого происхождения БПЛА до экспертизы обломков, — сказал он.

Президент допустил, что речь может идти об украинском дроне, который сбился с курса. Это могло произойти из-за работы средств радиоэлектронной борьбы или несовершенства навигационных данных.

— Мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют, — заявил он.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия проведет объективное расследование. В Москве готовы дать оценку ситуации, если ей передадут достоверные данные об упавшем аппарате.