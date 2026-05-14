Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека: ей уже выбрали замену

Полномочия омбудсмена закончились Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Татьяна Москалькова покидает должность федерального уполномоченного по правам человека, которую она занимала с 2016 года. Сегодня на пленарном заседании Государственной думы парламентарии выберут ее преемника.

На пост претендуют три кандидата. Это член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев от КПРФ, первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев от ЛДПР и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова от «Справедливой России». Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил кандидатуры на должность нового уполномоченного по правам человека в РФ.

Согласно законодательству, полномочия Москальковой истекают в этом году и не подлежат продлению. Федерального уполномоченного по правам человека назначает на должность и освобождает от должности Государственная дума. Результаты голосования станут известны позднее.

Москальковой сделали предложения о дальнейшем трудоустройстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле не будут их анонсировать.



Обновлено в 14:20 (мск):