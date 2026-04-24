Аналитические центры обновили данные о рейтинге президента

В сети появились новые данные о рейтинге доверия президенту. Информацию обнародовали сразу два аналитических центра. Так, ВЦИОМ опубликовал результаты телефонных интервью, в котором приняли участие 1,6 тысяч россиян от 18 лет. А Фонд Общественное мнение представил итоги адресного опроса — его участниками стали 1,5 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

По данным исследования ВЦИОМ, Владимиру Путину на посту главы государства доверяет 71% россиян. При этом 65,6% одобряют его деятельность. Работу федерального правительства при этом поддерживают 39,7% опрошенных. Что касается расстановки политических сил в Госдуме, то на ближайшем голосовании 27,7% отдали бы предпочтение «Единой России», 13,4% — партии «Новые люди», 10,9% — КПРФ, 10,1% — ЛДПР, 5,4% — «Справедливой России».

Исследование ФОМ в свою очередь показало, что положительно оценивают работу президента 76% опрошенных. При этом 74% доверяет президенту. Почти половина участников считает, что правительство РФ работает скорее хорошо, чем плохо. На вопрос «Если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье», 39% опрошенных ответили, что проголосовали бы за партию «Единая Россия». Еще 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и 4% — за «Справедливую Россию».