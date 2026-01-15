НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Сталкинг вне закона: как будут наказывать за преследование — подробности новой инициативы

Сталкинг вне закона: как будут наказывать за преследование — подробности новой инициативы

Законопроект уже направили в правительство РФ

За сталкинг и навязчивое поведение в России могут ввести административную ответственность. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект о внесении изменений в действующее законодательство уже направили на заключение в правительство РФ. Согласно новым поправкам за сталкинг гражданам может грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей или же арест на срок до 15 суток.

«В России отсутствует законодательная норма о привлечении к ответственности за навязчивое преследование, вследствие чего защититься от преследователей пока непросто, поскольку нет мер, которые могли бы сдерживать преследователя без привлечения его к уголовной ответственности», — цитируют РИА Новости.

Как отметил парламентарий, закрепление в законе таких норм позволит жертве обращаться в правоохранительные органы, а лиц, которые занимаются преследованием, привлечь к суду.

Ранее с подобной инициативой выступали депутаты Госдумы Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. Согласно их инициативе, предусматривалось наказание:

  • штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или административный арест сроком до семи суток;

  • за неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера предусмотрен более крупный штраф — от 10 до 20 тысяч рублей или арест до 10 суток;

  • за преследование детей в Сети предлагают 50 часов обязательных работ или арест до 15 суток.

Сталкинг — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Это форма домогательства и запугивания, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.

