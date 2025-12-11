Трамп готовится создать объединение с Россией и Китаем. Что об этом думают в Кремле

В США объединение рассматривают как замену G7 Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Администрация Дональда Трампа обсуждает идею создания нового формата глобального управления — «Ключевой пятерки» (Core 5, C5). Об этом написало издание Politico.

Согласно информации портала Defense One, с которым ознакомился Politico, этот пункт фигурировал в неопубликованной версии стратегического документа. Новая группа должна стать альтернативой G7 и объединить пять крупнейших ядерных и региональных держав: США, Россию, Китай, Индию и Японию. При этом объединение не будет связано правилами и условностями, характерными для западного клуба.

G7 («Большая семерка») — группа из семи экономически развитых стран. В нее входят: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Основной целью C5, как предполагается, станет решение международных проблем. Первым пунктом повестки могла бы стать ситуация на Ближнем Востоке, в частности содействие нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отказалась комментировать Politico существование документа. Однако эксперты не исключают, что такая инициатива целесообразна для нынешней администрации США.

«Это соответствует тому, как президент Трамп видит мир, а именно не через призму идеологии, а через симпатию к сильным лидерам и предрасположенность к сотрудничеству с мощными державами, поддерживающими сферы влияния в своих регионах», — заявила изданию бывший сотрудник Совета национальной безопасности при администрации Джо Байдена Торри Тауссиг.

По ее словам, отсутствие в проекте европейских стран может означать, что Вашингтон рассматривает Россию как ведущую державу, способную иметь собственную сферу влияния в Европе.

На публикацию Politico отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия пока не получала от США приглашения в «пятерку».

«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было. Мы не понимаем, что имеет в виду Politico», — ответил он ТАСС.