«У нас неплохой шанс достичь мира»: Трамп раскрыл итоги переговоров по Украине

Он лично встретился с Путиным на Аляске

Трампа заинтересовала идея встретиться в следующий раз в Москве | Источник: Alexander Kazakov / Leah Millis / ReutersТрампа заинтересовала идея встретиться в следующий раз в Москве | Источник: Alexander Kazakov / Leah Millis / Reuters

Трампа заинтересовала идея встретиться в следующий раз в Москве

Источник:

Alexander Kazakov / Leah Millis / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп общались на Аляске почти три часа. После этого они подвели итоги встречи.

«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет», — сказал по итогу встречи Трамп.

Однако он отметил, что страны достигли «существенного прогресса», однако он не стал объяснять, в чём именно.

«Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира», — заявил американский лидер.

Трамп, как и Путин, выразил желание завершить конфликт на Украине. Эта тема, как ранее сказал президент России, стала ключевой в их диалоге.

Россия ранее выступила с предложением провести следующую встречу президентов в Москве. На пресс-конференции по итогам встречи Трамп назвал это предложение интересным.

После этого Трамп и Путин удалились из зала, не ответив на вопросы журналистов.

Как проходит двусторонний саммит, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры России и США Спецоперация на Украине
