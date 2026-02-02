«Скорпионы — такой дерзкий знак». Почему при приеме на работу стали важны астрология и карты Таро?

При приеме на работу всё чаще используют Таро и астрологию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Популярность Таро и астрологии в наши дни сопоставима со славой телемедиумов в 1990-е годы. Тарологи, астрологи, гадалки не только отвечают на личные вопросы человека, но и дают советы крупным компаниям, какого сотрудника стоит взять на работу, а от какого отказаться. В чем причина магического мышления на рынке труда и почему это маркер глубокого системного кризиса, разбирался корреспондент 161.RU.

Работа по знаку зодиака, а не по специальности

Жительница Ростова Вера хотела устроиться в магазин постельного белья. Работа не требовала узкоспециальных знаний и высшего образования. Но работодателю ростовчанка всё равно не подошла.

— Отказали из-за знака зодиака. Сказали: «Скорпионы — такой дерзкий знак зодиака». Хорошо, что не пошла туда, нашла работу по специальности. А подруга там работала, хозяйка ей говорила опускать крышку унитаза, так как туда утекают деньги, — с иронией вспоминает Вера.

Консультант в сфере HR и автор книги «Куда пропадают резюме» Юлия Бестужева в беседе с 161.RU говорит, что использование астрологии и Таро в подборе персонала уже не экзотика и не «странности отдельных рекрутеров».

— Это симптом системной проблемы найма. Когда компании перестают понимать, по каким критериям они на самом деле должны отбирать людей, в ход идут любые суррогаты — от психологических тестов сомнительной валидности до гороскопов. Современная система найма устроена так, что она пытается отсеивать по характеристикам, а не по работе. Резюме, тесты, опросники, интервью — всё это создает иллюзию объективности, — говорит Бестужева.

По наблюдениям эксперта, чаще всего к эзотерике прибегают в сферах с высокой конкуренцией, где при этом размыты точные требования к сотрудникам. К примеру, креативные индустрии, маркетинг, медиа, административные роли.

— Там, где результат работы сложно измерить напрямую, возрастает соблазн заменить анализ суевериями, — считает Юлия Бестужева.

Из-за того, что работодатель не понимает, как человек будет выполнять конкретную работу в конкретных условиях, он предпочитает довериться интуиции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спрашивают у астролога, будет ли сотрудник воровать

Александр (имя изменено. — Прим. ред.) несколько лет работает в крупной IT-компании. Он рассказал 161.RU, что на их корпоративы часто приглашают гадалок и устраивают «полезные завтраки» с тарологом. Гадалки помогают в его компании и отделу HR.

— Дают советы нам с точки зрения своей «экспертизы». Назначают нам тупые обучения, — делится Александр.

Таролог и астролог Борис Зак уже шесть лет работает с IT-компаниями, помогая им набирать сотрудников.

— На эти услуги есть устойчивый спрос, но не могу сказать, что прямо многие компании обращаются к данным инструментам, — говорит Борис Зак в беседе с 161.RU.

По его словам, чаще всего астролога и таролога просят проанализировать ключевых сотрудников и менеджеров.

— Одна из тем, которая интересует многих собственников, — не будет ли новый топ-менеджер воровать, — делится Борис Зак.

Он отмечает, что в компаниях не любят афишировать помощь эзотериков. Это нишевая история, а не повальный тренд.

Согласна с Заком нумеролог и астролог Сталина Артамонова. Она тоже сотрудничала с технологической компанией.

— Официально компания услуги эзотериков не использует. Айтишники почти все так или иначе «сортируют» своих будущих сотрудников в командах. Используют и систему Майерс — Бриггс, и стандартное психотипирование по Юнгу, и социометрические тесты, и еще много разных методов. Так что описание человека по проективным методикам Таро ничем не хуже в этом смысле, — говорит Артамонова в беседе с 161.RU.

Еще к ее услугам обращался салон красоты. Работодатель переживал, вольется ли в коллектив новый сотрудник.

— Нужно было, чтобы новая сотрудница не внесла разлад в уже сложившуюся женскую компанию. Я давала описание, чем и как ее можно мотивировать и какие ее способности наиболее полно можно использовать на этой работе, — вспоминает Артамонова.

Эзотерики рассказывают, что к их услугам чаще обращаются в IT-компаниях Источник: Лина Саитова / 116.RU

Сотрудничает с IT-компаниям и стартапами энергетический консультант Ангелина Мялик. Она дает советы перед сделками, инвестированием и назначениями на важные посты.

— Моя задача — не гадание на картах Таро или трактовка гороскопа, а прямое считывание информации из энергоинформационного поля для ответов на конкретные деловые вопросы: о потенциале кандидата, рисках проекта или энергетической совместимости будущих партнеров, — рассказывает Ангелина 161.RU.

Такая консультация проводится при условии неразглашения личных данных. Мялик считает, что Таро и астрология — это работа с символическими системами. Свой метод она описывает иначе. Энергетический консультант делает «запрос к информационному полю человека» и получает «конкретную» информацию.

— Например, не «кандидат-Овен будет инициативным», а «в энергополе этого кандидата — с конкретным именем и офером — есть специфический блок на быструю адаптацию в стрессовой среде, о чем стоит узнать подробнее на интервью». Это указывает на неочевидные зоны внимания, — говорит Мялик.

Она считает, что энергетическая практика указывает на скрытые таланты сотрудника, «созвучие с ценностями компании». А это экономит ресурсы работодателя.

«Не тех, кто лучше работает, а тех, кто меньше тревожит»

Директор по персоналу Вера Черничкина отмечает: в ее сфере в целом считается, что каждый HR сам немного эзотерик.

— За долгую профессиональную жизнь они изучают закономерности поведения людей на работе и действительно могут делать некие «предсказания» об успешности работы на основе персональных данных, — говорит Черничкина 161.RU.

Она приводит еще один пример, как астрология помогла сотруднице добиться повышения.

— Мне известен случай, когда девушка, изучившая астрологию, получила стремительный карьерный рост. Ее назначили руководителем продуктового отдела в ювелирной компании после того, как она провела презентации о продажах камней с учетом астрологических знаний. Компания получила хайповый импульс развития и реально увеличила продажи, — делится Вера Черничкина.

Иногда знания астрологии помогают соискателю получить работу Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Не так оптимистично относится к тренду консультант в сфере HR Юлия Бестужева. По ее мнению, работодатель доверяется интуиции, когда не понимает, как сотрудник будет выполнять конкретную работу в конкретных условиях.

— Интуиция, «чутье», «культурное соответствие» — звучит красиво и профессионально. Но на практике это вкус, привычки и личные предубеждения людей, принимающих решение. Астрология и Таро в этом смысле — просто честная форма того, что и так давно происходит. Вместо фразы «он не наш по вайбу» появляется «у него сложный знак», вместо «мне с ним некомфортно» — «у нас плохая астрологическая совместимость», — говорит Бестужева.

Она предупреждает, что в долгосрочной перспективе такой тренд опасен для рынка труда. Команды становятся стандартными, однородными и с одинаковыми типажами.

— Компания начинает отбирать не тех, кто лучше работает, а тех, кто меньше тревожит. Цена этого — упущенные таланты, слабые команды и управленческие ошибки, которые долго не очевидны. Проблема не в том, что у людей есть интуиция. Проблема в том, что она становится решающим фактором там, где система уже не различает профессиональную пригодность, — говорит эксперт.

Бестужева считает, что бизнесу и HR в частности лучше сфокусироваться на реальных рабочих задачах.