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В Ярославской области школьную учительницу обманули на 300 тысяч рублей

Мошенница умудрилась целых полгода тянуть из доверчивой женщины деньги

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Наивную учительницу смогла обмануть одна из родительниц

Наивную учительницу смогла обмануть одна из родительниц

В Рыбинске родительница одного из учеников развела классного руководителя на 300 тысяч рублей. Всё началось с того, что 48-летняя женщина, которая входила в родительский комитет, подружилась с учительницей и предложила купить рабочие тетради для класса по низкой стоимости. Как рассказали в полиции, тетради действительно были куплены, однако это и послужило началом обманной схемы.

— Несколько месяцев, с июня и по ноябрь 2018 года, обвиняемая похищала деньги потерпевшей с помощью банковских переводов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Поверив маме ученика, учительница отправляла переводы на разные карты с реквизитами родственников той самой мамы. Поняв, что нашла идеальную жертву, родительница пошла дальше — пожаловалась, что серьезно больна внучка, что увидела дешевые стройматериалы и надо успеть их купить сейчас... На всё это доверчивая учительница давала деньги в долг. Но отдавать этот долг мама ученика и не собиралась — только обещала.

В какой-то момент мама ученика пропала со связи. Тогда-то учительница и сообразила, что происходит. И обратилась в полицию. Суд приговорил родительницу к году условно.

Напомним, что недавно в Ярославле произошла еще одна громкая история, где мошенники обманывали честных бабушек. Тогда пенсионеров заставляли брать кредиты, предлагая им якобы уникальные материалы из шерсти. Наивные женщины велись на это и оказывались в долгах.

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Учительмошенничество
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