В Ярославской области школьную учительницу обманули на 300 тысяч рублей

В Рыбинске родительница одного из учеников развела классного руководителя на 300 тысяч рублей. Всё началось с того, что 48-летняя женщина, которая входила в родительский комитет, подружилась с учительницей и предложила купить рабочие тетради для класса по низкой стоимости. Как рассказали в полиции, тетради действительно были куплены, однако это и послужило началом обманной схемы.



— Несколько месяцев, с июня и по ноябрь 2018 года, обвиняемая похищала деньги потерпевшей с помощью банковских переводов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Поверив маме ученика, учительница отправляла переводы на разные карты с реквизитами родственников той самой мамы. Поняв, что нашла идеальную жертву, родительница пошла дальше — пожаловалась, что серьезно больна внучка, что увидела дешевые стройматериалы и надо успеть их купить сейчас... На всё это доверчивая учительница давала деньги в долг. Но отдавать этот долг мама ученика и не собиралась — только обещала.