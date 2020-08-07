В Ярославской области школьную учительницу обманули на 300 тысяч рублей

В Рыбинске родительница одного из учеников развела классного руководителя на
— Несколько месяцев, с июня и по ноябрь 2018 года, обвиняемая похищала деньги потерпевшей с помощью банковских переводов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Поверив маме ученика, учительница отправляла переводы на разные карты с реквизитами родственников той самой мамы. Поняв, что нашла идеальную жертву, родительница пошла дальше — пожаловалась, что серьезно больна внучка, что увидела дешевые стройматериалы и надо успеть их купить сейчас... На всё это доверчивая учительница давала деньги в долг. Но отдавать этот долг мама ученика и не собиралась — только обещала.
В какой-то момент мама ученика пропала со связи. Тогда-то учительница и сообразила, что происходит. И обратилась в полицию. Суд приговорил родительницу к году условно.
Напомним, что недавно в Ярославле произошла еще одна громкая история, где мошенники обманывали честных бабушек. Тогда пенсионеров заставляли брать кредиты, предлагая им якобы уникальные материалы из шерсти. Наивные женщины велись на это и оказывались в долгах.