Ищут всем городом: две версии таинственного исчезновения 23-летней Дарьи Головкиной

Девушку ищут водолазы
Фото: «Партизан», Дарья Аймасова / Vk.com
В Ярославле продолжают разыскивать 23-летнюю Дарью Головкину, которая таинственно исчезла в ночь на 27 июля на Прусовских карьерах.
Первыми тревогу забили друзья. Именно они последний раз видели Дарью. Ребята вместе отдыхали на Прусовских карьерах.
— Она отдыхала с друзьями, всё было хорошо. Купались, последний раз Дашу видели в воде, — рассказывает подруга пропавшей Елизавета Пенкина.
Сейчас весь город обсуждает таинственное исчезновение молодой ярославны. Первая мысль, которая возникает у горожан, к сожалению, неутешительная: девушка утонула.
— Утонула, можно и сыщиков не нанимать. Там с пятницы на субботу полгорода палатки разобьют, и ни одного трезвого оттуда не выезжает в город, — написал ярославец Артём Лаврентьев.
Трагедии на Прусовских карьерах происходят не первый раз. В августе прошлого года там утонул 30-летний мужчина, который также отдыхал в компании людей. Он купался и неожиданно ушёл под воду.
Но есть и другая версия, более оптимистичная.
— С чего вообще решили, что утонула? Может, она в лес ушла, заблудилась. Там дальше лес с буреломом и болотом, — считает Полина Смирнова.
Подруга пропавшей Елизавета говорит, что показания свидетелей расходятся: кто-то видел в воде, кто-то на берегу. К сожалению, телефон Дарьи остался в палатке.
Могла ли девушка утонуть? Опасно ли купаться на Прусовских карьерах и часто ли там тонут люди? С этими вопросами мы обратились в управление МЧС по Ярославской области.
— В этом году в начале июня на карьерах утонул 30-летний мужчина. В прошлые года также были подобные происшествия. Это связано с тем, что там часто отдыхают с алкоголем. Девушку до сих пор ищут. Поисково-спасательная операция продолжается, — сообщили спасатели.
Напомним, что вещи Дарьи остались на берегу. Родные девушки обратились в полицию и к волонтёрам поисково-спасательного отряда «Партизан».
Приметы Дарьи: длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост — 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.
Мы ведём хронику поисков, где обновляем информацию в режиме онлайн.
Если вы владеете какой-то информацией о Даше, свяжитесь с редакцией: 8 910 662-17-73 или в личку группы во «ВКонтакте».