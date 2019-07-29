Ищут всем городом: две версии таинственного исчезновения 23-летней Дарьи Головкиной

Сейчас весь город обсуждает таинственное исчезновение молодой ярославны. Первая мысль, которая возникает у горожан, к сожалению, неутешительная: девушка утонула.

— Она отдыхала с друзьями, всё было хорошо. Купались, последний раз Дашу видели в воде, — рассказывает подруга пропавшей Елизавета Пенкина.

Первыми тревогу забили друзья. Именно они последний раз видели Дарью. Ребята вместе отдыхали на Прусовских карьерах.

В Ярославле продолжают разыскивать 23-летнюю Дарью Головкину, которая таинственно исчезла в ночь на 27 июля на Прусовских карьерах.

— Утонула, можно и сыщиков не нанимать. Там с пятницы на субботу полгорода палатки разобьют, и ни одного трезвого оттуда не выезжает в город, — написал ярославец Артём Лаврентьев.

Трагедии на Прусовских карьерах происходят не первый раз. В августе прошлого года там утонул 30-летний мужчина, который также отдыхал в компании людей. Он купался и неожиданно ушёл под воду.

Но есть и другая версия, более оптимистичная.

— С чего вообще решили, что утонула? Может, она в лес ушла, заблудилась. Там дальше лес с буреломом и болотом, — считает Полина Смирнова.

Подруга пропавшей Елизавета говорит, что показания свидетелей расходятся: кто-то видел в воде, кто-то на берегу. К сожалению, телефон Дарьи остался в палатке.

Могла ли девушка утонуть? Опасно ли купаться на Прусовских карьерах и часто ли там тонут люди? С этими вопросами мы обратились в управление МЧС по Ярославской области.

— В этом году в начале июня на карьерах утонул 30-летний мужчина. В прошлые года также были подобные происшествия. Это связано с тем, что там часто отдыхают с алкоголем. Девушку до сих пор ищут. Поисково-спасательная операция продолжается, — сообщили спасатели.