Этого бы лучший экскурсовод страны иностранцам не показал. Как остается заброшенным кладбище с сотнями могил героев войны

Захоронение официально признано воинским, информация о нем есть на сайте «Память народа» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Вот у нас на каждом углу кричат: „Никто не забыт, ничто не забыто“. А сколько здесь ветеранов лежит? И их могилы заброшены. Где родные, неизвестно, нет никого… Где-то и имен нет, стерлись…» — говорит Владимир Сидоров, один из лучших экскурсоводов России.

Также он слесарь Синарского трубного завода и большой патриот города Каменска-Уральского. Мы побывали на экскурсии Владимира после того, как его видеоролик о поездке на речном кораблике по Исети победил в международном туристическом конкурсе «Диво мира» в Китае.

Владимир показал красоту уральской реки, рассказал историю этих мест, и этот простой ролик с бюджетом в шесть тысяч рублей понравился жюри больше, чем работы конкурентов из Греции, Турции, Катара.

Владимир Сидоров — слесарь Синарского трубного завода и лучший экскурсовод Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Но не всё вошло в тот наш репортаж. После прекрасной прогулки мы поехали в ту часть города, которую экскурсовод не стал бы показывать иностранцам. Владимир привел нас на заброшенное городское кладбище и поделился своей болью. Тут похоронены 203 красноармейца, умершие от ран в госпитале во время Великой Отечественной войны. Имена 140 из них до сих пор неизвестны. Захоронение официально признано воинским, информация о нем есть на сайте «Память народа».

Всё заросло лесом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Но сейчас это массовое воинское захоронение, как и всё кладбище, в запущенном состоянии: кругом заросли травы, кусты, где-то есть бурелом. Из него торчат заржавелые звездочки, но чаще даже звездочек и столбиков не сохранилось, остались лишь едва заметные холмики.

Старое Новое кладбище

Это заброшенное городское кладбище под покровом леса находится на окраине Каменска-Уральского, рядом с поселком под названием Собачий, где когда-то работала угольная шахта. По мнению некоторых краеведов, название с животными не связано, потому что на местном шахтерском сленге «собака» — это неквалифицированный рабочий. В поселке был еще один вход в шахту, не центральный, а для подачи вспомогательных материалов для производства. Но это только одна из версий.

Владимир говорит, что в народе это кладбище называли старым Ивановским. Может, по имени первого похороненного, но первое захоронение так и не найдено, поэтому это тоже лишь версия.

До сих пор сохранилась самая старая могила, которую нашли исследователи. Она появилась в 1939 году, дата смерти указана на табличке. Сейчас к ней не пробраться сквозь заросли. В 1941-м кладбище неофициально называли новым. Так оно упоминается в документах 1940 года. Тогда закрыли другое городское кладбище, на котором начали хоронить горожан еще в XIX веке.

Перед входом на кладбище Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Тут лежат известные горожане, красноармейцы — участники Гражданской войны, прожившие много лет. Кавалеры ордена Ленина, награжденные за трудовые подвиги, первые строители городских заводов: Синарского трубного, Уральского алюминиевого, нескольких предприятий, эвакуированных на Урал во время Великой Отечественной войны. Трудармейцы — бойцы строительных батальонов, мобилизованных в трудовую армию из других регионов России и бывших союзных республик, тоже похоронены здесь. Это те, кто трудился в тылу за Победу.

Где родные похороненных здесь бойцов, неизвестно Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Здесь лежат ветераны Великой Отечественной войны. В XXI веке большая часть могил этих заслуженных людей забыта и заброшена. Ухаживают за считаными захоронениями.

Выборы прошли, и всё заглохло

«Есть одна могила, на которой описана полная жизнь ребенка. Табличка из нержавейки: „Тут покоится…“ Восемь лет ему было. Пошел гулять, сбила машина в 49-м году. Многие родственники, может, и рады найти, а не знают», — Владимир рассказывает и ведет нас через заросли на заброшенное захоронение красноармейцев, умерших от ран в городском госпитале во время войны.

Небольшой памятник из камня перед самим кладбищем и мраморную табличку с фамилиями 66 бойцов в 2015 году поставили энтузиасты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сам он узнал о них в 2015 году.

«Тогда прошла информация: возле кладбищенской Покровской церкви в Старом Каменске нашли останки. Предположили, что это останки красноармейцев, умерших от ран в госпитале. Нас это как краеведов задело, стали выяснять, так ли это», — рассказывает экскурсовод.

Списки всех участников Великой Отечественной войны есть в открытом доступе на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа».

«Так мы и узнали имена бойцов, умерших в госпитале Каменска-Уральского, — продолжает Владимир. — Там же было указано, что несколько десятков бойцов похоронены здесь, на Новом кладбище, как его называли в 1941 году. У церкви похоронить не могли: там кладбище было закрыто в 1940 году. Значит, хоронили здесь, больше негде.

Стали искать дедушек, бабушек, кто может вспомнить по рассказам родителей. Они подтвердили: да, здесь хоронили. Стали искать еще документы, нашли постановление горисполкома 1944 года о состоянии воинских захоронений: новое кладбище не благоустроено, могилы не обозначены — и приказ немедленно исправить ситуацию, указать имена умерших красноармейцев, место и дату рождения».

Когда краеведы заговорили об этом публично, городские власти согласились, что нужно привести всё в достойный вид.

На месте захоронений есть лишь такая табличка Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Мы хотели сделать как мемориал — воинское захоронение, — рассказывает Владимир. — Нас поддержали, тогда выборы какие-то были. Насколько я знаю, целый партийный проект был, о нем писали городские паблики. Как только выборы прошли, всё заглохло».

На сайте «Память народа» об этом месте есть следующая информация: тип захоронения — братская могила, известных — 63, неизвестных — 140. Шефствует: МКУ «Управление городского хозяйства», инициативная группа любителей истории, члены отряда «Патриот» школы № 3. Дата создания — 2015 год.

Побежденных помнят, а победителей?

Небольшой памятник из камня перед самим кладбищем и мраморную табличку с фамилиями 66 бойцов, умерших в госпитале в годы Великой Отечественной войны, в 2015 году поставили Владимир и его товарищи. Тогда им помог один местный бизнесмен, городские власти разрешили установку. Перед 9 Мая тут косят траву, приходят школьники. Но реальное место захоронения находится в глубине кладбища, и оно запущено.

Захоронение считается братской могилой, хотя сохранились единичные памятники Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Владимир приводит другой пример для контраста. На городском Волковском кладбище есть участок, где когда-то хоронили пленных немцев, которые работали в их городе и умерли от болезней. Этот участок в идеальном состоянии: чугунная ограда, кресты, аккуратно постриженный газон, дорожка, вымощенная камнем. Владимир говорит, что этим занимается какой-то фонд.

Участок на другом кладбище, где захоронены немецкие пленные, ухожен Источник: Александр Пахалуев

По информации из открытых источников, уходом за захоронениями немецких солдат за пределами Германии занимается общественная организация этой страны — «Народный Союз Германии». В России работа организации началась в 1992 году после подписания германо-российского межправительственного соглашения. Взамен немецкая сторона взяла на себя обязательства по уходу за советскими воинскими мемориалами на своей территории.

Постом могилы не исправишь?

В этом году накануне Дня победы, 8 мая, Владимир написал пост у себя во «ВКонтакте»: «Завтра целый день будут звучать торжественные речи, поздравления в адрес ветеранов, которых осталось всего ничего. <…> А вот так вот иногда задаешься вопросом: „Как так у нас получилось, что начиная с 1941 года так и не приобрело должный вид воинское захоронение?“ Ни в конце 40-х, ни в 50-х, ни после 1965 года, когда стали отмечать День Победы. <…> Задумался ли кто из „отцов города“, когда стали облагораживать место примерного захоронения немецких военнопленных на Волковском кладбище, о том, в каком состоянии место захоронения красноармейцев?»

Еще одна звездочка — захоронение бойца Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У Владимира шесть тысяч подписчиков, среди которых наверняка есть и представители власти, но всё так и осталось по-прежнему.

«Но, знаете, не всё мрачно, — краевед вспоминает другой пример, когда его пост в соцсети заметили. — У нас в городе устанавливали памятник „Тыл — фронту“. Я написал: „Это, конечно, прекрасно, но в общих планах забываем мы про конкретных людей“. И пример привел, далеко ходить не надо: Григорий Устинович Шестаков. Это мегастахановец, рабочий трубного завода. У нас улица в честь него названа, а у него на Волковском кладбище могила в ужасном состоянии, вот как здесь. Родных совсем нет.

Через два дня — звонок: „ Ты писал про могилу Шестакова? “ Я думал, сейчас начнется, начнут давить на меня, но, думаю, не отступлю, правду не задушишь. А они: сейчас приедем, покажешь могилу. Приехали двое. Оказалось, директор трубного завода Вячеслав Алексеевич Гагаринов прочитал мой пасквиль, вызвал народ и дал распоряжение привести захоронение в порядок. Через неделю позвонили: „ Съезди, посмотри “ . Я, конечно, написал, какие молодцы. Обычно принято ругать, но тут молодцы ведь».

Мы наконец доходим до того самого места, где похоронены бойцы. Видим несколько железных звездочек в густой траве, и всё — дальше небольшие холмики-бугорки над землей.

«Я, может, каких-то нюансов не знаю, но как я думаю: нужно расчистить, выкосить квадрат, поставить монумент: на этом месте похоронены. Это место реальное, пусть не с точностью до метра. Но по-человечески всё сделать надо, к общему мнению прийти», — предлагает Владимир.

Ответ администрации

Редакция Е1.RU направила запрос в администрацию Каменска-Уральского с вопросом, как так получилось, что такое массовое захоронение бойцов (203 человека!) оказалось в безобразном состоянии. Вот что нам ответили.

По информации городской администрации, на территории Каменск-Уральского городского округа захоронения, имеющие статус «воинские захоронения», отсутствуют. Территория, о которой ведется речь, является старым городским кладбищем Каменска-Уральского. Оно было закрыто для захоронений в 1963 году.

При проведении инвентаризации на этом кладбище было выявлено 8400 захоронений, из них более 6600 неопознанных и безымянных захоронений. Отсутствие надгробий на захоронениях, а также информации на надгробиях не позволяет идентифицировать захороненных. Из-за утери архивных данных в результате пожаров документы, подтверждающие захоронение на кладбище тех, кто умер от ран, контузий, увечий или заболеваний при защите Отечества в годы Великой Отечественной, и позволяющие достоверно установить место захоронения, в администрации Каменск-Уральского городского округа отсутствуют.

Также в запросе указано, что отряд «Патриот», который действует при городской школе № 3, предоставил информацию, что погибшие красноармейцы покоятся на территории закрытого городского кладбища среди могил местного населения, но отсутствие документального подтверждения и четких границ захоронения воинов, умерших от болезней и ран с августа 1941 года по июль 1944 года в эвакуационных госпиталях № 3118 и 5929, в настоящее время не позволяет поставить эти захоронения на государственный учет как воинские.

Также нам сообщили, что в целях увековечивания памяти воинов в мае 2015 года при входе на территорию кладбища установили мемориальный знак с указанием установленных имен и фамилий 63 красноармейцев. При этом пояснили, что площадь старого городского кладбища составляет 7,4 гектара. С момента закрытия для захоронения и до сегодняшнего дня его территория зарастает деревьями и кустарниками.

Навести порядок на кладбище городские власти не могут: «В связи с ограниченностью бюджетных средств содержание данного кладбища осуществляется путем проведения работ по уборке поваленных деревьев, которые МКУ „УГХ“ производит по обращениям граждан, посещающих захоронения».

Также в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы были выполнены следующие мероприятия:

расчистка территории кладбища от упавших деревьев в районе предполагаемого захоронения умерших от ран и болезней красноармейцев в пределах выделенного финансирования;

косметический ремонт памятного знака (покраска, побелка);

кошение травы на подходах к памятному знаку и стенду;

грейдирование и подсыпка скальным грунтом (асфальтогранулятом при его наличии) подъезда к кладбищу, а также планировка и подсыпка центральной дороги кладбища. При увеличении финансирования на содержание городских кладбищ будет пересмотрен и объем работ, выполняемых в целях его содержания.